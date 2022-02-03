Kılıçdaroğlu: Bir araya gelip helalleşmemiz lazım (2) - Son Dakika

'GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen programın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının sorulması üzerine, "Pazara, alışverişe gidince hatta alışveriş merkezlerine gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturaları da bunun en açık kanıtıdır. Yüzde 127 elektriğe zam gelmiş; ama enflasyon oranına bakıyorsunuz yüzde 48-49 ya da 50 civarında. Gerçeği yansıtmıyor, gerçek mutfakta" dedi.

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'nin "Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum; umarım yanılmam" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Yanılmamış doğru. TÜİK onun istediği şekilde yanıt vermiş. 50'nin biraz altında göstermiş Nebati Bey üzülmesin diye" diye konuştu. 'BU ÜLKEDE DEMOKRASİNİN OLMADIĞINI BİLİYORUZ'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: "Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bu açıklama; 'Bizim ülkemizde anayasa, hukuk, yasalar yok. Biz uluslararası sözleşmeleri tanımayız. Biz sadece kendi ülkemizi dilediğimiz gibi yönetir ve arzu ettiğimiz mahkemeden arzu ettiğimiz kararı çıkartırız' anlamına geliyor. Eğer siz bir anayasa yapmışsanız, anayasada düzenlemeler varsa o anayasaya göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyacaksınız. Siz, 'Bunu zorunlu olarak bütün yargının uygulaması gerekiyor' demeliyken, 'Hayır, biz bunlara uymayacağız' demeniz, 'Bizim ülkemizde otoriter yönetim var; ben ülkemi istediğim gibi yönetirim. Siz ne derseniz deyin' anlamı çıkar. Bu Türkiye'nin itibarına, bugüne kadar süren bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş ciddi bir darbedir. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Söyleyen kişinin de unutmaması lazım. Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz. Ama demokrasinin olmadığını Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Bu da bizim açımızdan son derece kritik bir süreç."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Trabzon'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı mitingde kürsüye çıkarak kendisine 'hain' diyen çocuğun daha sonra özür dilediği hatırlatılınca da "O sevgili evladımızı çok seviyorum, gözlerinden öpüyorum; hiç kimse merak etmesin" dedi.