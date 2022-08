CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin milletvekilleriyle toplantısında konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin hakkını hukukunu teslim edeceğiz. Kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa, oy versin veya vermesin, Bay Kemal'in başının üstünde yeri var. Yeter ki eksin ve üretsin." dedi.

Kılıçdaroğlu, Erzurum'daki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle toplantısında yaptığı konuşmada, taşeron işçilerin sorunlarını çözeceğini ve PTT'nin taşeron işçilerinin de haklarını teslim edeceğini söyledi.

Çok dar bir kadronun özelleştirilen şeker fabrikasında çalıştığını ve o işçilerin hakkını kendisinin savunacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"2007'de 784 bin olan nüfus 2022'de 756 bine düşecek. Niye nüfus azalır, insanlar Erzurum'da iş bulamadıkları, çalışma alanları bulamadıkları için. Büyük kentlerin varoşlarına gidiyorlar. Tarıma dayalı meralar, sanayi gelişmemiş. Erzurum'da büyükbaş hayvan varlığında da ciddi bir düşüş var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 50 bin aileye her yıl kömür dağıtıyor. Bu şehrin iklimini bozuyor, hava kirliliğine yol açıyor. Sen eğer yardım yapacaksan o 50 bin vatandaşın doğal gaz parasın ödersin, şehir kirlenmez. Kirlilik olmaz ama bunu yapmıyorlar, yapacağız."

Kılıçdaroğlu, Erzurum'un tarım ve hayvancılık bölgesi olduğuna işaret ederek, "Onlar tarımın önemini bilmezler, biz biliriz. Onlar tarımın stratejik sektör olduğunu bilmezler ama biz biliriz. Neden çünkü araban, mobilyan, buzdolabın olmayabilir ama sen eşin, çocukların günde iki sefer ekmek yemek zorundasınız, yemek yemek zorundasınız. Canlı hayvandan ete kadar dışarıdan getiriyorlar. Buğdaydan arpaya kadar dışarıdan getiriyorlar. Yulaftan mısıra kadar dışarıdan getiriyorlar. Türkiye'de toprak mı yok, çiftçi mi yok, üreten mi yok, alın teri döken mi yok, hepsi var." diye konuştu.

"Kim üretiyorsa, alın teri döküyorsa, Bay Kemal'in başının üstünde yeri var"

"Herkesin hakkını hukukunu teslim edeceğiz. Kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa oy versin veya vermesin, Bay Kemal'in başının üstünde yeri var. Yeter ki eksin ve üretsin." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, hiçbir çiftçinin ektiğinden ötürü zarar görmeyeceğini kaydetti.

Havza bazlı planlama yapacaklarını, çiftçinin ektiği veya ürettiği için zarar etmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Tarım Kanunu'nun 21. maddesi var ve diyor ki 'her yıl milli gelirin yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilecek.' Doğru dürüst verilmedi. Çiftçinin bu AK Parti hükümetlerinden 273 milyar lira alacağı var. Verilmesi gereken para verilmedi." dedi.

Erzurum'un coğrafi ve tarihi olarak da çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Toprak büyüklüğü açısından 9. büyük il. Dolayısıyla bu bölgenin özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilmesi lazım. Bu bölge 9 ille beraber ortak projeler ve hedeflere kilitlenmesi lazım. Erzurum dışında Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Muş, Bitlis, Bingöl ve Van'da havza bazlı tarım ve hayvancılığın merkezi olması lazım. Bu bölge özel yatırım alanlarıyla teşvik edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Iğdır, orada Kazım Karabekir Tarım İşletmesi var. Orası şu an büyük, önemli bir merkez. O merkeze canlı hayvanlar getirilecek. Orada üretilecek ve 20 bin aileye her yıl küçük ve büyükbaş hayvan ücretsiz olarak dağıtılacak. Yine bu bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için et işleme tesisleri, deri işleme tesisleri, yem işleme fabrikaları, tarım aletleri, tarımsal ürün paketleme tesisleri, tarım ilaçları, biokarbon, sıvı gübre ve tekstil üretimi de bu bölgede olacak. Bu dediğim 9 ilde bunların tamamı olacak ve merkezi de Erzurum olacak. Tarım ve hayvancılık konusunda uluslararası borsa Erzurum'da kurulacak. Böylece bu borsa kurulurken laboratuvarlar ve ticaret merkezleri de olacak. Bölgenin inşası, Erzurum Ticaret Sanayi Odası, Ziraat Odası ve özel sektör tarafından kamu desteğiyle yapılacak. Kaynaklar büyük ölçüde kamu tarafından finanse edilecek. Bölgenin işletmesini Ticaret Sanayi Odası, Ziraat Odası ve özel sektör beraber yapacaklar."

CHP'nin hayvancılıkla ilgili projeleri

Bahsettiği çalışmalarla Erzurum'un tarım ve hayvancılığın üretim merkezi olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çok sayıda hayvan besleneceği için hayvanların atıkları ve bunlardan sıvı gübre ve elektrik enerjisi elde edeceğiz. Elde ettiğimiz elektriği, çiftçiler ücretsiz olarak büyük ölçüde kullanacaklar. 150 bin doğrudan 600 bin dolaylı olmak üzere 750 bin kişiye projemiz istihdam alanı sağlayacak. Hedef 30 milyar dolarlık Orta Doğu Et Borsası'nın ana merkezi olmak. Bütçenin ilk 6 ayında tarımsal destekler için verilen para 21 milyar 300 milyon lira. Esnaf ve çiftçilere kredi desteği de 8 milyar 200 milyon lira. Toplam 29 milyar 500 milyon lira çiftçi, esnaf, destek ve kredi için verdikleri para. Tefecilere ve faizcilere ne vermişler, 134 milyar 600 milyon lira." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hayvan yemini bile ithal eden, canlı hayvanı ve eti ithal eden iktidardan kurtulmak istiyoruz, 'biz kendi yemimizi ve hayvanımızı kendimiz üretelim, toprağımızı kendimiz işleyelim, alın terimize kendimiz değer verelim ve hepimiz kazanalım' diyorsanız bize katılacaksınız. Çiftçilerin, esnafın Tarım Kredi Kooperatifinden veya bankalardan aldıkları kredilerin faizleri silinsin istiyorsanız bize katılacaksınız. Emeklilikte yaşa takılanlar, eğer bu sorun çözülsün istiyorsanız, bize katılacaksınız. Ataması yapılmayan öğretmenler ve sağlıkçılar, atamalarınızın hak ve hukuk içinde yapılmasını istiyorsanız, bize katılacaksınız. Adaleti sağlamak istiyorsanız ve uyuşturucu belasından bu ülke kurtulsun istiyorsanız, bize katılacaksınız."

Toplantıya, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı.

(Bitti)