Kılıçdaroğlu: ""Sözüm var. Biz barıştıracağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, kul hakkı yemeyeceğiz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: ""Sözüm var. Biz barıştıracağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, kul hakkı yemeyeceğiz"

28.07.2022 21:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağına dair söz verdiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağına dair söz verdiğini belirtti.

Doğubayazıt'taki ziyaretlerinin ardından Ağrı'ya gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekillerini partililer Cumhuriyet Caddesi'nde meşalelerle karşıladı.

Kılıçdaroğlu, cadde üzerinde kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, kente esnaf ziyareti için geldiğini fakat kalabalığı görünce selamlamadan geçemediğini söyledi.

Kentin sorunlarını yakından bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kabul ederseniz ben bir Patnosluyum. Rahmetli babam orada görev yapardı. Aslında bugün esnaf kardeşlerimle oturup konuşacaktım. Ama sözüm söz. Buraya çok daha kalabalık bir partili grupla geleceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, insanları birleştirmek ve kaynaştırmak için söz verdiklerini, bunu da iktidara geldiklerinde yapacaklarını aktardı.

Kul hakkı yemeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözüm var. Biz barıştıracağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, kul hakkı yemeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız. Hiçbir ayrım yapmadan, herkesle beraber olacağız. Genç arkadaşlarım, derdinizi biliyorum. Hangi şartlarda işsiz kaldığınızı biliyorum, öğretmenlerimizin derdini biliyorum. Atanamayan gencecik fidanlarımız var, onları da biliyorum. Hapishanede ne koşullarda nasıl yaşayanları da biliyorum. Bu kardeşiniz haktan, hukuktan, adaletten yanadır. Adaleti sağlayacağız. Devletin direği adaletse, adaleti sağlamak için hepimiz çalışmak zorundayız. Siyaset yapıyorsanız, 'önce adalet, önce hak, önce hukuk' diyeceksiniz. Kimsenin kul hakkını yemeyeceksiniz."

"Sizler gibi mütevazı yaşamak isterim"

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin her zaman halkın içinde olduğunu, mütevazı yaşamayı tercih ettiğini ve iktidara gelince bunu değişmeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hiç meraklanmayın, hiç endişe etmeyin. Adaleti sağlayacağız. Saraylarda oturma merakım yok. Ben sizler gibi mütevazı yaşamak isterim. Halkın, sizlerin bir parçasıyım. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım da yok ve saraylarda da oturmayacağım. Bunun da sözünü Ağrı'dan veriyorum. Ayrıca hakim vicdanına göre karar verir. Hakim adaletle hukukun üstünlüğü ile karar verir. Saraydan gelen talimata göre karar verirse o Cumhuriyet'in değil, sarayın hakimidir. Sarayın hakimlerini de temizleyeceğiz. Hakim hukukun üstünlüğüne, vicdani kararına göre karar verecek. Hakim saraydan gelen telefona göre karar vermeyecek. Bunların hepsini çözeceğiz."

Seçimlerde herkesi sandığa davet eden Kılıçdaroğlu, "Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğiz. Allah'ın izniyle, sizin takdirinizle. Unutmayın benim en büyük dayanağım ve en büyük gücüm sizlersiniz. Beraber kol kola, omuz omuza vererek bu ülkeyi düzelteceğiz. Bu ülkenin üstündeki kara bulutları beraber kaldıracağız, birlikte yapacağız. İnanın, güvenin tek isteğim budur. Tek bir amacım, hedefim var. Her mahallede, evde, şehirde Türkiye'de huzur olsun. Kavga olmasın, üretelim, alın teri dökelim. Beşli çeteler olmasın, uyuşturucu baronları olmasın. Bunların tamamını temizleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra kent merkezindeki 100. Yıl Mahallesi'nde su sorunu yaşadığını iddia eden mahallelilerle görüştü.

Ellerinde su bidonlarıyla kendisini karşılaşan vatandaşlara, "Hangi gerekçeyle kesildi bilmiyorum. Ne olursa olsun, bu mahalle düzelecek, düzelmezse olmaz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ağrı'da konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ağrı'da konuştu Açıklaması Kılıçdaroğlu Ağrı'da Konuştu: 'Tek Bir Yolumuz Var. Demokratik Yollarla Beyefendiyi Emekli Edeceğim. Benim Dayanağım, En Büyük Gücüm Sizlersiniz'' Kılıçdaroğlu Ağrı'da Konuştu: 'Tek Bir Yolumuz Var. Demokratik Yollarla Beyefendiyi Emekli Edeceğim. Benim Dayanağım, En Büyük Gücüm Sizlersiniz''
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Ağrı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: ''Sözüm var. Biz barıştıracağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, kul hakkı yemeyeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: ""Sözüm var. Biz barıştıracağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, kul hakkı yemeyeceğiz" - Son Dakika
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