Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çarpıcı uyarı: Gerekirse bu gece giderim

YSK üyelerine hakaretten hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Lideri Meral Akşener'le Saraçhane'de miting düzenlemesi Altılı Masa'da kriz olduğuna yönelik iddiaları alevlendirdi. Mitingin ardından Meral Akşener'le CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında problem patlak verdiği öne sürüldü. Habertürk canlı yayınında konu hakkında açıklamalarda bulunan Altılı Masa'nın ortağı Ahmet Davutoğlu'ndan iki lidere de uyarı gibi bir mesaj geldi.

"HİÇBİR İKİ LİDERİN MASAYI DAĞITMAYA HAKKI YOK"

Altılı Masa'yı sadece Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kurmadığını belirten Davutoğlu, "Altılı Masa'da her birimiz ellerinde ne varsa masaya koyuyor. Altılı Masa'yı beraber kurduk, hiçbir iki liderin, bu masayı dağıtmaya hakkı yok derim. Gerekirse bu gece giderim, neredelerse 'Birlikte yola çıktık, varsa sıkıntı konuşalım, tartışalım' derim. Hatta yüksek sesle konuşalım. Altılı Masa ortak üründür. Sayın Kılıçdaroğlu ile sayın Akşener değil hepimiz birlikte yaptık. Hepimiz emek verdik. En önemlisi toplumda umut oluşturmuşuz, bu umudu dağıtmaya hiçbirimizin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

"BİR UZLAŞMAZLIK DA ÇIKABİLİR AMA ÇÖZERİZ"

Davutoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu meseleyi kendi doğası içinde yanlış bir yere gitmesine asla izin vermeyiz. Bir uzlaşmazlık da çıkabilir ama çözeriz. Bu masa 1 yıl içinde 200 yıllık modernleşme tarihinde gerçekleşmemiş bir şeyi yaptı. Türkiye üçlü koalisyonlar, milliyetçi cepheler de gördü. Hangi işbirliği seçim öncesinde 84 maddelik anayasa reformunu masanın üstüne koydu?"