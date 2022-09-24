Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu

24.09.2022 20:02
Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar'daki değerlendirme toplantısı kapsamında milletvekili eşlerine yönelik düzenlenen çay toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar'daki değerlendirme toplantısı kapsamında milletvekili eşlerine yönelik düzenlenen çay toplantısına katıldı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun İzmir Seferihisar'da düzenlenen CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısına katılan milletvekili eşleriyle çay sohbetinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun davetiyle, çay sohbetine katılarak bir konuşma yaptı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekillerinin Eşleri ile Çay Sohbetine Katıldı Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekillerinin Eşleri ile Çay Sohbetine Katıldı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Seferihisar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu - Son Dakika

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