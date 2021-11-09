Kılıçdaroğlu: Tüm mücadelelerde O'ndan ilham alıyoruz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak "Bugün bizler, cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür evlatları olarak verdiğimiz tüm mücadelelerde O'ndan ilham alıyoruz. Tek bir düşümüz var; ülkemizin siyasi bağımsızlığını, ekonomik bağımsızlıkla perçinleyerek 'Kimsesizlerin kimsesi' cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırmak" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Cumhuriyetin ve bağımsızlığın mimarı, yol gösterici, ebedi başkomutan, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Bir büyük lideri, bir bilgeyi, bir siyasi ve askeri dehayı, bir devrimciyi, çok büyük bir vatan ve millet sevdalısını anıyoruz bugün... En büyük hayali, cumhuriyeti ilan ederek millet egemenliğini inşa etmek olan, tüm hayatını 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine dayandıran büyük Atatürk; kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ile tüm mazlum milletlerin de umudu olmuştur. Bugün bizler, cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür evlatları olarak verdiğimiz tüm mücadelelerde O'ndan ilham alıyoruz."'LİYAKAT ESASINA DAYALI BİR DEVLET KADROSU İNŞA EDECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, mesajında şöyle devam etti: "Tek bir düşümüz var; ülkemizin siyasi bağımsızlığını, ekonomik bağımsızlıkla perçinleyerek 'Kimsesizlerin kimsesi' cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırmak. Dostlarımızla birlikte yürüdüğümüz bu yolun sonunda, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, liyakat esasına dayalı bir devlet kadrosunun inşa edileceğine, bağımsız yargı ve eksiksiz bir millet egemenliğine kavuşacağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde büyük Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."