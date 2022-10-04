Yunan ordusunun en kıdemli ismi, Türkiye ile olası bir savaşın kaç gün süreceğini paylaştı

Öztunç, 1960 yılında Şırnak 'ın Beştüşşebap ilçesinde doğdu. Lise mezunu olan Öztunç serbest meslek ile uğraştı. AK Parti kurucu üyesi olan Öztunç, 22'nci dönem Hakkari Milletvekiliği yaptı. Öztunç, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › AK Parti'nin kurucu üyelerinden Fehmi Öztunç, CHP saflarına katıldı - Son Dakika

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