AK Parti'nin kurucu üyelerinden Fehmi Öztunç, CHP saflarına katıldı

AK Parti kurucu üyesi ve 22'nci Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a parti genel merkezinde rozetini taktı.
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.
Öztunç, 1960 yılında Şırnak'ın Beştüşşebap ilçesinde doğdu. Lise mezunu olan Öztunç serbest meslek ile uğraştı. AK Parti kurucu üyesi olan Öztunç, 22'nci dönem Hakkari Milletvekiliği yaptı. Öztunç, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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