Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Şah Türbesi açıklaması: "Süleyman Şah Türbesini eski yerine götüreceğiz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Şah Türbesi açıklaması: "Süleyman Şah Türbesini eski yerine götüreceğiz"

09.08.2022 16:42
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Şah Türbesi açıklaması: "Süleyman Şah Türbesini eski yerine götüreceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne'deki grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne'deki grup toplantısında konuştu.

Edirne'nin metrekare başına düşen tarihi eser itibariyle Floransa'dan sonra dünya ikincisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, olağanüstü güzelliğe sahip Edirne'nin dünyaya tanıtılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Türkiye'ye gelen her üç turistten birinin mutlaka Edirne'ye geldiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahip Edirne'nin mutlaka dünyaya duyurulması gerektiğini anlattı.

Süleyman Şah Türbesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Süleyman Şah Türbesini eski yerine götüreceğiz. Şanlı bayrağımızı oraya dikeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de seslenen Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçiliğimiz öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit'e bakacaklar. Kıbrıs'a bakacaklar. Akdeniz'e bakacaklar, Akdeniz'in sularına bakacaklar. Sen kim, bizim milliyetçiliğimiz, tartmak, ölçmek kim. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken, toprak terk edilirken sesin bile çıkmadı" dedi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Süleyman Şah Türbesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah, Edirne, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Şah Türbesi açıklaması: 'Süleyman Şah Türbesini eski yerine götüreceğiz' - Son Dakika

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