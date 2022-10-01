CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına katılırsın

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''YÜREĞİN VARSA BÜTÇE KONUŞMALARINA KATILIRSIN''

Kuliste basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret ederek, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin" diye konuştu.