CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum! - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 kanalının canlı yayınına katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Erken seçim olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum. Karakıştan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan. Tercih kendisine ait sonuçta, bu sandık gelecek milletin önüne. Vatandaşa duyurum sağduyulu olun, sokağa çıkmak için tahrik edeceklerdir. Başkaları aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Millet herkese boyunun ölçüsünü versin. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Bir karabasandan Türkiye'nin kurtulması lazım. Bütün alanlar tahrip edildi. Duygular, adalet kurumu tahrip edildi."

"İMAMOĞLU DOZERİN BAŞINDA MI DURACAKTI?"

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kar yağışının etkisini sürdüğü saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'la yemek yemesine dair ise şu yorumu yaptı:

"Erdoğan, İstanbul'u kaybettiğini bir türlü içine sindiremedi. Çünkü İstanbul'un rantından yararlanıyordu. Ekrem İmamoğlu kazanmanın ötesinde başarılı bir belediye başkanlığı performansı da sergiledi. Duran bütün metro yatırımlarının kaynağını bularak sözleşmelerini imzaladı. 10 ayrı yerde 10 ayrı metro inşaatını birden başlattı. Yolsuzlukların da üzerine gitti. AK Parti'nin yönetiminde ya da kadın kollarında görev alan kişilerin dolar bazında burs alarak nasıl yurt dışına gittiklerini ortaya çıkardı. Her kar yağışından sonra kentte olağanüstü bir durum vardır. Katıldığı yemekten haberim vardı. Ekrem İmamoğlu gidip dozerin başında mı duracaktı. Hayır, yönetecekti orayı."

"TELEFONLARIMIZ DİNLENİYORDU, İZLENİYORMUŞUZ"

Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerini içeren MOBESE kayıtlarının servis edilmesine dair ise Kılıçdaroğlu "Ben zaten telefonlarımız dinleniyor diye söylüyordum ama izlendiğimizi de düşünemiyordum. MOBESE de gösterdi ki izleniyoruz… Bu da devletin parti devleti olduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkın devleti olmaktan, liyakatli ve adaletli bir devletten olmaktan çıkmış, bir kişinin ve ailesinin şahsi egolarına teslim olmuş bir devlet yapısına dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Bunun için bürokratlara çağrı yaptım. Bu suçun üstüne giden yok. Hakimler Savcılar Kurulu'nu Saray teslim almış durumda."

"ERDOĞAN KARŞIMA ÇIKAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a defalarca yaptığı canlı yayın teklifi sorulan Kılıçdaroğlu bu soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Erdoğan karşıma çıksa reyting yüksek olur. O bana istediği soruyu sorsun. Ben ona 5-6 soru soracağım. Yeter ki karşıma çıkma cesareti göstersin ama gösteremez. Arzu ederse soruları önceden de verebilirim. İsterse cevaplarını prompterle hazırlasın."

"HDP'NİN MİLLET İTTİFAKI'NDA OLMA TALEBİ YOK"

Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna ise ilişkin "Millet İttifakı kendi içinde tutarlılığı olan görüş birliği sağlamış bir ittifak. Çok yakında altı lider bir araya geleceğiz. HDP'nin Millet İttifakı'nda olma talebi yok. Bu sürecin böyle olması lazım. Cumhurbaşkanı uzlaşmayı sağlar, demokrasinin erdemlerini anlatan erdemli konuşmalar yapar, devletin adaletli yönetilmesini sağlar. Cumhurbaşkanının kişisel egolardan arınması lazım, gücün esiri olmaması lazım." diye konuştu.