CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü

23.03.2022 13:44
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.

Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü - Son Dakika
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