CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.
Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik." dedi.
Kaynak: AA
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