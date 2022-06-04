CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz" - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz"

04.06.2022 14:21

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz" Maltepe'de "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" formu gerçekleşti Maltepe Belediyesi, "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" formuna ev sahipliği yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: " Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz"

Maltepe'de "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" formu gerçekleşti

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi, "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" formuna ev sahipliği yaptı. Forumda konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP olarak bizler Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa'nın yeniden inşa sürecinde rol alması, katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Maltepe Belediyesi, "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" formuna ev sahipliği yaptı. Foruma, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç katıldı. Yurt içinden ve yurt dışından uzman konukların katılımcı ve konuşmacı olarak yer aldığı forumda düzenlenecek altı oturumda yeni dönemdeki AB ve Türkiye ilişkileri farklı boyutlarıyla ele alınacak. 2 gün sürecek forumun ilk oturumunda, AB'nin bugünkü durumu ve gelecek vizyonu, AB genişlemesi ve muhtemel genişleme modelleri, 'Yeni soğuk savaş: Avrupa nasıl konumlanacak' ve 'Avrupa'nın batı ittifakı dışındaki ilişkileri nasıl değişecek' konu başlıkları değerlendirildi.

"Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önemli bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Türkiye olarak, vatandaşlarımızın hayatını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya oluşturmak için çalışan bu ailenin yeni bir üyesi olmak istiyoruz. Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi koruyarak uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Avrupa güvenliğinin yeniden bir inşa sürecine doğru evrildiğini gösteriyor. CHP olarak bizler Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa'nın bu yeniden inşa sürecinde rol alması, katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Ortadoğu her zaman bir barut fıçısı olmuş ve Avrupa'yı da etkilemiştir. Bu bakımdan Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin bu bölgeyle ilgili tarihi birikim ve deneyimlerinden yararlanması gerekir. Bugün Ortadoğu'nun en temel iki sorunu, Uluslararası terör ve onun da tetiklediği Uluslararası göç sorunudur. Bu birbiriyle ilişkili iki sorunu bölgesel düzeyde öncelikle bölge ülkelerinin ele alarak çözüm yolları araması şarttır. Bunun için biz, OBİT'in (Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı) kurulmasını istedik" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz

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Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz' - Son Dakika

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