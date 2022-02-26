CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı'da hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, katliamın 30'uncu yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir anma mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının hüznünü yürekten paylaşıyor, katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle anıyorum. Hiçbir coğrafyada böylesi acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.