CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

26.02.2022 16:16
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı'da hayatını kaybedenleri andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hocalı'da hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, katliamın 30'uncu yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir anma mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde acısını ortak acı bildiğimiz dost ve kardeş Azerbaycan halkının hüznünü yürekten paylaşıyor, katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle anıyorum. Hiçbir coğrafyada böylesi acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, hocalı katliamı, Twitter, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
16:06 Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
15:36 Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 16:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement