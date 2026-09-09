CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu yorumu: "İmamoğlu siyasi tutuklu değil"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazeteye yaptığı röportajda tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirterek, İmamoğlu'nun siyasi görüşünden dolayı hapis cezası almadığını ifade etti. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla, hakkındaki davaların ayrı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun tutuklanmasını ise doğru bulmadığını yineledi. Bunun yanı sıra Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılmasının CHP'ye güç kaybı yaşatacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu durumu zaman içinde toparlayacaklarını ve bundan kimsenin endişe duymaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Müzakereye açık olduğunu belirtti

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun önündeki hukuki engellerin kalkması ve cumhurbaşkanı adayı olması halinde iktidara karşı işbirliğine açık olduğu mesajını verdi. Muhalefetin yüzde 51'e ulaşmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, istişare ve müzakereye her zaman açık olduğunu belirtti.

CHP'nin güç kaybı yaşayacağını vurguladı

Mutlak butlan davası sonucu CHP Genel Başkanlığı görevini bırakıp YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin tabanda bir kaymaya sebep olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, diğer yandan ise bu durumun CHP'de güç kaybına yol açacağını kabul etti. Ayrıca Kılıçdaroğlu bu durum için bunu zaman içinde toparlayacaklarını ve bundan kimsenin endişe duymaması gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra hakkında mutlak butlan kararı verilen 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davanın tarafı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben bu davanın tarafı değilim. Dava açan değilim. İfade veren değilim. Ben bu davanın hiçbir yerinde yokum" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrı, bu davalar ayrı"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde İmamoğlu'na oy verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Bu davalar ayrıdır. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu siyasi tutuklu değil"

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi görüşünden dolayı hapis cezasına çarptırılmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra 'Bu oldu' diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Kişi, 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek.' İmamoğlu siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" açıklamasında bulundu.