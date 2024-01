CHP Genel Başkanı Özel: "5 yıl daha İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek olan Ekrem İmamoğlu"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "İstanbul olarak, hep birlikte başarmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul'u, İstanbullular için, bir beş yıl daha İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek olan Ekrem İmamoğlu" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık 2023'te Parti Meclisi kararıyla, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun adaylık tanıtım toplantısına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılımcıların alkışları eşliğinde salona girdi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Özel, Çelik ve İmamoğlu, konuşmalarını İBB'nin farklı birimlerinde görev yapan çalışanların önünde yaptı.

"Avrupa'nın ikinci en büyük tesisi olacak"

Aday tanıtım toplantısında konuşan Özel, "CHP'li Belediyeler İstanbul'da ve Türkiye'de öncü işler yaptı. İstanbul'a Hizmette Tam Yol İleri' diye tarif ettiğimiz ana hedeflerimiz şunlar olacak: 'Daha adil İstanbul için; tam yol ileri, diyoruz. Yeni dönemde İstanbul, ihtiyaç sahiplerini daha çok gözeten, yoksullukla daha kapsamlı mücadele eden, herkes için adil fırsatlar sunan bir kent olacak. Gençlerimiz ve kadınlarımız için İstanbul; daha adil, daha güvenli ve daha sosyal bir şehir olacak. Yoksullara, yaşlılara, bakıma muhtaç olanlara ve çocuklara kamunun şefkatli ve sürdürülebilir desteğini hissettirecek. Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın insan haysiyetine yaraşır biçimde hayat sürdürebilmesi için çözümler üreteceğiz. 'Daha yeşil İstanbul için tam yol ileri.' Bizim önceliğimiz; İstanbul'u aktif yeşil alanlarıyla yaşanabilir bir kente çevirmektir. Devam eden yaşam vadilerimizi etap etap tamamlayıp, yenilerini de ekleyerek, 2029 yılına kadar şehrimize 10 milyon metrekare daha aktif yeşil alan kazandıracağız. İstanbul'un yeşil alanlarının talan edilmesine fırsat vermeyeceğiz. Bu alanlarda aileler, gençler, yaşlılar, tüm İstanbullular temiz hava alacak, sporunu yapacak ve sevdikleriyle kaliteli zaman geçirecek. İstanbul, bundan böyle doğayı iyileştiren, mümkün olan her alanda doğayla barışık uygulamalar geliştiren bir şehir olacak. Önümüzdeki haftalarda Anadolu yakasında hizmete açacağımız, 'Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Arıtma Tesisi', alanında dünyanın en hızlı tamamlanmış tesisi olacak. İBB olarak açacağımız bu tesis, Avrupa'nın ikinci en büyük tesisi olacak. Bu sayede, her gün 400 ton atıktan yakıt türetecek ve çöpten enerji üretme kapasitemizi tam iki katına çıkaracağız" dedi.

"Bir beş yıl daha İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek olan Ekrem İmamoğlu"

Yeni dönemde İstanbul, yerel demokrasinin her geçen gün güçlendirildiği, birbirini dinleyen, birlikte üreten, birlikte kendini güçlü hisseden bireylerin şehri olacağını kaydeden Özel, "Milli bayramları da birlikte yaşayan, dini bayramları da birlikte yaşayan bu şehir, yaşayan herkesin şehri olacak. Bu şehir, gayrimüslimlerin de şehri. Bu şehir, Kürtlerin de şehri. Bu şehir, bu şehirde yaşayan Caferilerin de şehri. Boşnakların da şehri. Bu şehirde yaşayan herkesin şehri olacak. Bu şehir, hepimizin şehri. Aynen 86 milyon insanımızın şehri olduğu gibi. Bu şehirde yaşayan herkesi bu şehrin sahibi olacak. İstanbul'u yönetirken, demokratik katılım kanallarının sonuna kadar geliştirildiği, her fikrin ve sesin şehrin yönetime katılabildiği kalıcı çözümler geliştireceğiz. 'Daha ulaşılabilir İstanbul için tam yol ileri.' İstanbul'un altını demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. İstanbul'u bir uçtan bir uca bağlayacak, yeni nesil ekspres metro hattı HIZRAY projemizi hayata geçireceğiz. Sabiha Gökçen Havalimanı - Beylikdüzü arasındaki 74,5 kilometrelik mesafede, 13 istasyonla hizmet verecek bu yeni nesil ekspres metro hattı ile 20 noktada diğer metro hatlarımıza entegrasyon sağlayacağız. HIZRAY projesi hayata geçtiğinde, İstanbul raylı sistem ağının ana arteri olacak. Çevreci, hızlı, konforlu ve dakik bu sistemle İstanbul'da trafik ve ulaşım çilesi sona erecek. HIZRAY sayesinde, İstanbulluların zamandan tasarruf etmesi sağlanacak ve İstanbul daha konforlu ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelecek. İstanbul'u, İstanbullular için, bir beş yıl daha İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'nu hepinizin huzurunda buraya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

"İstanbul olarak, hep birlikte başarmaya devam edeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul olarak, hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız. ve Allah'ın izniyle da daha büyük işler başaracağız. Hizmet ürettik, tecrübe kazandık. İstanbul'a ihanet eden, Türkiye'ye ihanet eder. Her yaştan, her sektörden çalışanları, üreticileri, emekçileri, kadınları ve gençleri bir kez daha tarih yazmaya davet ediyorum. İstanbul, senin kalendir. Gelin, birlikte bu muhteşem şehri geleceğe taşıyalım. İstanbul, birilerinin hırsına kurban, edilmeyecek kadar değerlidir. Hep birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.