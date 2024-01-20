CHP Genel Başkanı Özel, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış törenine katıldı

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, restorasyonu tamamlanan Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış törenine katıldı. Seymenler gösterisi ve Abidinpaşa Köşkü'nün tarihinin anlatıldığı kısa video gösterimiyle başlayan törende Özel, köşkün dijital ve modern imkanlarla gençlerin kullanımına sunulmasından dolayı ilgilere teşekkür etti.

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur" sözünü hatırlatarak, "Birileri başka bir Ankara düşlüyor. Ankara'nın, devletin köklü kurumlarını İstanbul'a taşımayı hayal ediyorlar. Ankara'ya burun kıvırıyorlar. Çünkü bu Ankara'nın, Gazi'nin Ankara'sı, onun büyük vizyonu olduğunu biliyorlar. ve cumhuriyetin kurucu kadrolarına duydukları husumetle, cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerlerle yaşadıkları çelişkilerle bir aşındırmanın telaşı içindeler" ifadelerini kullandı.

CHP için belediyeciliğinin tanımını da yapan Özel, "Elbette müze demek, yeşil demek, orman demek, insan demek, sosyal donatı alanlarına önem vermek demek. Parklara, bahçelere önem vermek demek. Sosyal yardımlara önem vermek, halkçı belediyecilik yapmak demek. Sadece sahip çıkması gerekenlere yapması gerekenleri yapmak değil örneğin eksik kalan bir caminin temizliği, bakımı, okulun boyası demek. Geçim derdinde olanlara önemli sosyal yardımlar yapmak demek" ifadelerine kullandı.

Özel, CHP'li belediye başkanlarından gurur duyduğunu belirterek, "Göç alan kentler, ilçeler Cumhuriyet Halk Partisinin yönetiminde; insanların göç edip ayrılmak istediği yerleri başkaları yönetiyor. Peki herkesi Çankaya'ya getirebilir miyiz? Herkesi Yenimahalleli yapabilir miyiz? Herkes Karşıyaka'da, Kadıköy'de oturabilir mi? Ama 31 Mart seçimlerinde eğer CHP belediyelerine oy verirseniz böyle halkçı belediye başkanları ve bu güzel hizmetler sizin beldenize, ilçenize, şehrinize gelebilir. Bütün adaylarımıza kefiliz" diye konuştu.

İlk kez Cumhuriyet Halk Partili olacak belediyeler hakkında da konuşan Özel, "Mevcut başkanlarımızın deneyimlerinden, Kardeş Belediye uygulamalarından yararlanacaklar. Cumhuriyet Halk Partisinin Avrupa'daki, dünyadaki siyasi akrabalarının yönettiği kentlerle kardeş belediye olacaklar ve o kentler çok kısa zamanda CHP'nin yönettiği bu güzel kentlere benzemeye başlayacak. Böyle yeşil, böyle huzurlu, böyle dayanışma içinde kentler için tüm yol arkadaşlarımıza desteklerinizi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'ni gezen Özel, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için 'Özgür efendi' demesi ile ilgili soru üzerine "Efendi demek kötü bir şey değil. Aylarca düşünüp de bana, söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir. Onun seviyesine inmem. Ama o bir şey söyleyecekse, emeklilere bir şey söylesin. Önce şu 10 bin lirayı, asgari ücret seviyesine çıkarsın; 17 bin 2 lira, asgari ücret seviyesi en düşük emekli maaşı olsun. Ondan sora kendisine cevap vereceğim" dedi

Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP Eski Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin de katılım sağladı.