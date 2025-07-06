CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ile görüştü Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ile görüştü Açıklaması
06.07.2025 19:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'nin yeni bir sürecin içinde olduğunu ve bundan sonraki sürecin ne kadar zor olursa olsun direncin ve dirayetin daha da yüksek olacağını dün de ifade ettik, bugün bir kez daha ifade edeyim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'nin yeni bir sürecin içinde olduğunu ve bundan sonraki sürecin ne kadar zor olursa olsun direncin ve dirayetin daha da yüksek olacağını dün de ifade ettik, bugün bir kez daha ifade edeyim." dedi.

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, dayanışma ziyaretinden dolayı Hatimoğulları'na teşekkür etti.

CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonların siyasi bir operasyon olduğunu savunan Özel, "Belediye başkanlarımızı gözaltına aldılar, tutuklamaya çalışıyorlar. Buradan sonra artık söylenecek söz yok. Buradan sonra yapılacaklar var. Onunla ilgili bir takvimin içindeyiz. Bundan sonra artık CHP'nin yeni bir sürecin içinde olduğunu ve bundan sonraki sürecin ne kadar zor olursa olsun direncin ve dirayetin daha da yüksek olacağını dün de ifade ettik, bugün bir kez daha ifade edeyim." diye konuştu.

Bir basın mensubunun gazeteci Timur Soykan'ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini hatırlatması üzerine Özel, Soykan'ın attığı tweet nedeniyle tutuklamaya sevk edildiğini iddia etti.

"Herkes hakkında soruşturma başlatılabilir"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da bazı belediyelere yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan belediye başkanlarına değinerek, CHP'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını ve dayanışma duygularını ifade ettiklerini söyledi.

Bu sabah Merkez Yürütme Kurulunu olağanüstü topladıklarını ve belediyelere yapılan bu operasyonları değerlendirdiklerini belirten Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Şayet bir yolsuzluk iddiası varsa, şayet buna benzer ellerinde deliller varsa, elbette ki bazı soruşturmalar başlatılabilir. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Herkes hakkında soruşturma başlatılabilir. Fakat bunları bir kılıf haline getirerek ve bu şekilde bir siyasi operasyona dönüştürülmesini asla doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Teklifimiz, bir komisyon oluşturulsun, bağımsız yargı bu şekilde devreye girsin ve sadece muhalefet partilerinin belediyeleri değil, iktidar partilerinin de belediyelerinin soruşturulacağı, araştırılacağı bir çalışma yürütülsün."

Hatimoğulları, barış ve demokratik toplum sürecinin önüne geçilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin iç barışını muhalefetle birlikte konuşmak zorunda olduklarını belirten Hatimoğulları, muhalefetin dışında tutulduğu barış ve demokratikleşme sürecinin gerçekleşmesinin zor olduğu görüşünü paylaştı.

Hatimoğulları, gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alınmasının hukukla alakası olmadığını savundu.

Bir basın mensubunun, DEM Parti heyetinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede CHP'ye dönük operasyonların ve tepkilerin gündeme gelip gelmeyeceğini sorması üzerine Hatimoğulları, "Elbette yarınki görüşmelerde muhalefete dönük bu baskıların, belediyeye dönük gerçekleşen bu operasyonların da gündem olmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, DEM Parti, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

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