CHP Genel Başkanı Özel'den şehit Uzman Çavuş Kızıldağ için taziye mesajı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuşumuz Eren Kızıldağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.