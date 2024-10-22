CHP Genel Başkanı Özel, Diyarbakır'da Kürtçe Şarkılarla Karşılandı

Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılar eşliğinde karşılandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'a gelen Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partiler tarafından Kürtçe şarkılarla karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özel'in Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van'ı kapsayan Doğu ve Güneydoğu ziyaretinin ilk durağı Diyarbakır oldu.

Özel, Diyarbakır Havalimanı'nda partililer tarafından Kürtçe şarkılar eşliğinde karşılandı. Özel, daha sonra konvoy eşliğinde kalacağı otele geçti.

Özel, yarın Diyarbakır'da kadın sivil toplum kuruluşları ile kahvaltıda bir araya gelecek. Ardından Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde esnaf ziyareti, fabrika işçileriyle öğle yemeği, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, CHP İl Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyareti ve Kent Konseyi Toplantısı'na katılacak.