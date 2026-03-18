CHP Genel Başkanı Özel: "Geleceğine sahip çıkmak için, ülkesine sahip çıkmak için hep birlikte yine birlikteyiz, yine meydandayız" - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel: "Geleceğine sahip çıkmak için, ülkesine sahip çıkmak için hep birlikte yine birlikteyiz, yine meydandayız"

18.03.2026 23:24
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Fatih Saraçhane'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dilek İmamoğlu ve partililer katıldı. Özel, "Bu yolda size, bize ömür biçenler oldu, 'dayanamazlar, dağılırlar, vazgeçerler, teslim olurlar' dediler. Teslim olmayanlar burada. Değerli İstanbullular, bugün her şeyin başladığı yerde, milletin evinde Saraçhane'deyiz. Korkanların sığınağı değil, cesurların meydanındayız. Tam 365 sabah oldu, tam 365 akşam. 365 kez doğdu güneş, 365 kez battı. 'Bir Ekrem'i aldık, işi bitirdik, onları sindirdik' sanıyorlardı. Bir yıl önce bir iftar vaktiydi, Ekrem Başkan'ın 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. İşte o gün Ekrem Başkan'ın kapısına gelenler onu Vatan Emniyet'e götürdüğünde eşi Dilek Hanım, evlatları ve yol arkadaşları dimdik ayaktaydı. O gün hep beraber buradaydık. O gün 'Ne olacaksa olacak ama bugün olacak' dedik. Biz darbenin hedefinde olan kişinin Ekrem Başkan, hedefinde olan eylemin partinin iktidara yürüyüşü, hedefinde olan mekanın Saraçhane olduğunu biliyorduk. Burayı savunmak için sizlere çağrı yaptık. Bunu duyar duymaz bir yasağı duyurdular. 'Üç kişi bir araya gelmeyecek, beş gün boyunca eylem, toplantı ve yürüyüş olmayacak ve herkes evinde oturacak' dediler. Yetmedi, metroları kapattılar. Otobüsleri durdurdular, köprüleri kaldırdılar, vapurları bağladılar. İşte o gün Vatan Emniyet'in önünde 4 bin Cumhuriyet Halk Partili ve Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Üniversiteliler barikatla, bariyerle karşı karşıyaydılar" dedi.

Güçlerini milletten aldıklarını belirten Özel, "Saraçhane'de yakılan meşale tüm Türkiye'de gür alevlere dönüştü. Boğaz'ı aştık, karşıya geçtik, Maltepe'de 2.2 milyon olduk. Sonrasında her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde, her hafta sonu Anadolu'nun bir ilinde buluştuk. Buranın kıvılcımıyla oralarda kor alevler olduk. Biz bir eyleme, bir mücadeleye, çağırıyoruz insanları. İşte 98'incisi geride kaldı. Bugün akşam 99'uncu eylemde, hep birlikte yeniden Saraçhane'deyiz. Hep beraberiz. Bu süreçte bize destek veren tüm siyasi partilere, başta ilk gün buraya koşup gelen tüm genel başkanlara, tüm siyasi partilerin mensuplarına, kadın kollarına, gençlik kollarına, Türkiye'nin tüm demokratlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sendikalara, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, 98 eyleme katılan 15.5 milyon yürekli kahraman insana teşekkür ediyorum. En büyük alkışı bu kahramanlar hak ediyor. Biz gücümüzü bu meydandan, bu meydanın mücadele azminden, Atatürk'ün emaneti cumhuriyeti, onun en önemli kazananı sandığa inananlardan, seçme hakkına sarılanlardan, seçtiğine sahip çıkanlardan alıyoruz. Asla ve asla hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Geleceğine sahip çıkmak için, ülkesine sahip çıkmak için hep birlikte yine birlikteyiz, yine meydandayız, yine eylemdeyiz, yine ayaktayız. ve bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin tam 111'nci yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyoruz, rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:28:40. #7.12#
