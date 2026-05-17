Özel: İstiklal Madalyası Balıkesir\'in hakkıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi için kanun teklifi hazırladıklarını hatırlatarak, "Bu Balıkesir'in hakkıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Balıkesir'deki Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Özel, "Son seçimde Ahmet Akın kardeşim ile 20 ilçede Balıkesirlilerin karşısına çıktık. Ahmet Akın'ı büyükşehir belediye başkanı seçtiniz. Ahmet Akın, 25 aydır gece gündüz çalışıyor. Hangi siyasi partiden seçilmiş olursa olsun tüm belediye başkanlarını tebrik ediyorum. Biraz önce söylendi. İnanılmaz bir borç ve faiz yükü. 111 bin metrekare parke taşı, 534 km içme suyu hattı yenilenmiş, 60 yıldır alt yapıya yapılmayan yatırımlar 25 ay içinde yapılmış. Asbestli borulardan kurtulunmuş. Sağlık için önemli hizmet yapılmış. 15 bin ihtiyaç sahibine 200 milyon destek sağlanmış. Su faturası desteği ile 150 milyon harcanmış. Özellikle yoksul öğrencilere beslenme destekleri ile evine, kimsenin yüzüne vurmadan, okulda diğer çocuklardan geri düşürmeden yapılan bu hizmet önemlidir. Ahmet Başkanı ve ekibini taktir ediyor ve kutluyorum. 4 emekli evi yapılmış, 27 bin çiftçiye sulama desteği verilmiş. Sokak hayvanlarını destek sağlanmış, 281 bin sokak hayvan kısırlaştırılmış ve bakımı yapılmış. Kent genelinde bin 900 kültürel etkinlik düzenlenmiş. Elbette çalışacak. Bu zorluklara rağmen Ahmet başkanı yürekten kutluyoruz. Bir tarafta CHP gelirse sosyal yardımlar kesilecek yalanı vardı, 5 katına çıktı Türkiye'de" dedi.

"5 kilometresi yapıldı, gerisi kaldı"

Özel, "Balıkesirliler, bir yanda bu şehre hizmet edenler var, diğer yanda bu şehirden oyu alıp, birinci parti çıkıp hasetliğe başlayanlar var. Kuzeybatı çevre yolu, seçimin bittiği akşam yarım bırakıp gittiler. Çere yolunun 5 kilometresi yapıldı, gerisi kaldı. Bu devlet adamlığı değildir. 75 yıldır kazanamadığımız şehre asla küsmedik biz. Buradan çağrımdır. O yolun inşaatına bir an önce başlayın, Balıkesir'e verdiğiniz sözü tutun. Bandırma-Yenişehir hızlı treni olmadı, ilçeler arasında 8 ayrı yol sözü verdiler tutmadılar, merkez ve Edremit'te devlet hastaneleri hala bitmedi. Bu yıl ödeneğini de düşürdüler. Edremit'in devlet hastanesini de satış listesine koydular. Sındırgı'da devlet hastanesi 2018'de temeli atıldı, 7 yıl oldu. Hatırlıyorum, 500 günde bitireceğiz diyorlardı, 2 bin 500 gün oldu hala bitmedi. Havalimanında durum aynı, bina var, pist var uçuş yok. 92 çalışan var, uçuş yok" dedi.

"Bir diğer husus, madenlerin Balıkesir'e yaptıkları" diyen Özel, "Biz maden çıkartılmasına karşı değiliz. Katliam yapan, doğayı katleden vahşi madenciliğe geçit vermeyiz. AK Parti döneminde 6 bin 439 ÇED raporu verdiler. İvrindi ve Gökçeyazı'da köylüler çırpınıyorlar. Kazdağları'nın altını üzerindeki zeytinidir. Balıkesir'in vahşi madenciliğe karşı onurlu mücadelesinde sonuna kadar sizinleyiz. Zeytin, zeytinyağı üreticisinin feryadı var. Maalesef Tunus'tan 4.7 groston kötü zeytinyağı ithal ettiler. Maliyeti 270 lira. Dünyanın en güzel zeytinyağını yarıştırıyorlar. Tunus'tan zeytinyağına ithalat izni verenler, sizin dostunuz değildir" diye konuştu.

"İstiklal Madalyası Balıkesir'in hakkıdır"

Özel, CHP'nin Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi için 001 numaralı kanun teklifi hazırladığını ifade ederek, "Bu Balıkesir'in hakkıdır" dedi.

"Balıkesirliler, eskiden ekonomik krizler yaşandığı yılla anılırdı, 94 krizi, 2001 krizi derdik. 2018 yılından beri bitmek bilmeyen bir krizin içindeyiz" diyen Özel, "Çünkü bu kriz bir yıllık kriz değil, bir sistem krizidir. Bu kriz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demokrasi ile geldiği ülkede yetkileri tek kişide toplamanın krizidir. Bu düzenin adı Ak Parti'nin kara düzenidir. Bu düzende havalimanına uçuş garantisi vardır, yandaşlara kredilerin ödenme garantisi vardır. Bu düzende vatandaşa geçim garantisi yoktur. Açlık sınırının 35 bin lira, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir yerde 28 bin lira asgari ücretle büyük bir ızdırap vardır. Balıkesir emekli ve emekçi şehridir. Balıkesir çiftçi şehridir, yüzleri gülememektedir. Yapılması gereken suratı asık olan çiftçinin, emekçinin, memurun bu kara düzenden kurtulmasıdır. ya hep beraber kurtulacağız ya da hiçbirimiz kurtulmayacağız" dedi.

Dünyanın en adaletsiz vergi düzeninin Türkiye'de olduğunu söyleyen Özel, "Türkiye'de 100 liralık vergi toplanıyor. Bunun yüzde 90'ı zenginler ödesin, yüzde 10'u orta gelire düşsün. Fabrikatörün de, kapıdaki bekçinin de aynı vergiyi ödediği bir sistem var. Elektrikten, sudan, doğalgazdan aynı vergi. Evladına ayakkabı alıyorsun aynı vergi, çocuk bezinde aynı vergi. Bu vergilerin yüzde 65'i. Bu meydanın çok verdiği bir vergi var, gelir vergisi. Bu da toplam vergilerin yüzde 23'ü. Yaptı yüzde 89. Senin zenginler ödeyecek dediğin kurumlar vergisi yüzde 11. Çok az vergi ödemesi gerekenler yüzde 89. AK Parti'nin kara düzeni budur. Bu kara düzeni al aşağı edeceğiz. Bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız. İlk seçimde vergide adalet gelecek" diye konuştu.

İktidarları döneminde çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacaklarını kaydeden Özel, "Asgari ücreti insanca bir seviyeye çıkartacağız. Asgari ücreti de KOBİ'nin, esnafın sırtına yük yapmayacağız. Biz kimsenin aç, açıkta kalmasına izin vermeyeceğiz. Temel vatandaşlık gelirini mutlaka getirip, hiç geliri olmayanı kaderi ile baş başa bırakmayacağız. Elektrik ücretini hasattan hasada alıp, çiftçiye elektrik parası diye çökmeyeceğiz. Emekliyi, çalışanı, memuru kaderi ile baş başa bırakmayacağız. Bizimle çalışmaya var mısınız" dedi.

Ahmet Akın: "Yeter artık yeter"

CHP'den ayrılacağı iddia edilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, partiden ayrılmayacağını açıkladı. Başkan Akın, "Bu millet birli beraberlik görmek istiyorsa Balıkesir'e aksın. Bu birlik beraberlik bizim ruhumuzda var. Atalarımızdan aldığımız emanette var. Hukukun üstünlüğüne inanan, özgürlükleri elinden alınmış tüm arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Dün, bin 71 evladımızı Ata'mızın huzuruna götürdük. Gençlerimizin kararlığı, heyecanı bizim de azmimizi daha da yükseltti. Hepsine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet emin ellerdedir. Balıkesir, cumhuriyetin, demokrasinin kalesidir. Biz Allah korkusu ile hesap veren, alt yapısı ile güçlenen, afetlere hazırlanan, sporu ile dinamikleşen, kültürü ile yaşayan bir Balıkesir'i hedefledik. Halkımızın istekleri çalışmalarımızın ana unsuru olmuştur. Türkiye'nin gelirine göre en borçlu belediyesini devraldık. 6 milyar borç ödedik. Memleket sevdalısı, Balıkesir aşığıyız. Emanete sahip çıkıyoruz" dedi.

Kente 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Akın, "50-60 yıl bu memleketin alt yapısına yatırım yapmamışlar. Çıkıp bende görmezden gelebilirdim, biz de Allah korkusu var. Yerin altındakinin de sorumluluğu var. Evlatlarıma asbestli borulardan zehirli su içirmeyeceğiz. Allah nasip etti görevi devraldık. Hiçbir bahaneye sığınmadık, sadece milletimize sığındık. Siyasette üç dönem milletvekilliği yaptım. Gezmediğim bir mahallem yok. Siyaset ayrıştırıcı bir dilden vazgeçecek. Yeter artık. Ayrıştırmaya son diyoruz. Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin baş şehri. Değerli arkadaşlarım, benim derdim bu şehre hizmet etmektir. Yüzde 50'den fazla oy alarak, tüm partilerden alarak gerçekten bunu iliklerine kadar hisseden bir kardeşiniz olarak 'Benim kitabımda ayrıştırıcılık yoktur, birlik ve beraberlik vardır' diyorum. Bu anlayışı egemen kılmak için Balıkesir'den bu anlayışı sürdürüyoruz. Benimle ilgili dedikodu yayılıyor. Herkese söylüyorum. En başta bunu üreten insanlar da biliyor dedikodu olduğunu. Siyasetin dedikodudan öte olmadığını düşünüyorlar. Defalarca açıkladım. Yoruldum, yol arkadaşlarım bile bu soruyu sormaya tenezzül ediyorlar. 'Ahmet Akın, CHP'den ayrılacak' diyorlar. Bu dedikodu yapmaktır. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı, askeri olarak 2 büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Cumhuriyete layık olmak için, CHP'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde de aynı fikirlerle hizmet etmek için mücadele ediyorum. Partili arkadaşlarım, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yeter, artık yeter" dedi.

Mitingde Parti Meclis Üyesi Mahmut Tanal, Kadın Kolları Genel Başkanı Arzu Kaya, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın, Balıkesir ilçe belediye başkanları ve Balıkesir milletvekilleri de katıldı. - BALIKESİR