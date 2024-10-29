CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da fener alayında yürüdü, konser dinledi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da fener alayında yürüdü, konser dinledi

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa\'da fener alayında yürüdü, konser dinledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında yürüdü, Fazıl Say ile Serenad Bağcan'ın konserini izledi.

29.10.2024 22:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında yürüdü, Fazıl Say ile Serenad Bağcan'ın konserini izledi.

Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve protokol üyeleriyle Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlatılan fener alayına katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Özel, gün boyunca Ankara'daki törenlerde Cumhuriyet Bayramı coşkusuna şahitlik ettiğini, aynı coşkuyu memleketi Manisa'da da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'deki herkesin bugün Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla teröre en güçlü yanıtı verdiğini vurgulayan Özel, "2 gün önce bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştum. 'Terör bizi sindirmeye ve korkutmaya çalışıyor. Teröre karşı en güzel cevap, bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır.' demiştim. Bugün Ankara'da yüzbinler, milyon oldu ve Anıtkabir'e aktı. Memleketim Manisa'yı da böyle görmek, benim için gurur verici. Hem bu ülkenin dışardaki düşmanları hem de Atatürk'ün emanetine gerekli saygıyı göstermeyen cumhuriyet düşmanları, en iyi cevabı bugün milletten aldılar. Türkiye, çok güçlü bir devlettir, yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne teröre ne korkuya teslim olmayacağız." dedi.

Özel ve beraberindekiler, fener alayının ardından beraberindekilerle Cumhuriyet Meydanı'nda Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın sahneye çıkacağı konser alanına geçti.

Konser öncesi sahneye çıkarak Manisalıları selamlayan Özel, Türkiye'nin geçen hafta 5 canını terör saldırısında şehit verdiğini hatırlatarak, "Mitingler iptal edilsin, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilsin' denildiğinde şunu söyledim. Hayır aksine, inadında yapacağız ve kutlayacağız. Türkiye'nin dışardaki düşmanları da görsün, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayan cumhuriyet düşmanları da görsün. Ne terörden ne bir başkasından, ne terör ne korkuya teslim oluyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve memleketimizi çok seviyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Özgür Özel ve beraberindekiler, Fazıl Say ile Serenad Bağcan'ın konserini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da fener alayında yürüdü, konser dinledi - Son Dakika

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