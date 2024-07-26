CHP Genel Başkanı Özel: 'Yaparsa Bozbey yapar' - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: 'Yaparsa Bozbey yapar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çiftçilerin mağduriyetini gidermek için harekete geçtiğini açıkladı.

26.07.2024 19:30
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CHP Genel Başkanı Özel: "Yaparsa Bozbey yapar"

BURSA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çiftçilerin mağduriyetini gidermek için harekete geçtiğini açıklayarak, "Hem üreticiyi mağdur halde bırakmayacağız hem de sıcak yaz günlerinde kavuna karpuza ulaşamayan ailelerin mağduriyetini gidereceğiz. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bozbey'e, teşekkür ediyoruz halkçı belediye başkanımıza" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafakemalpaşa ilçesinde halkla buluştu. Ziyarette, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala, CHP Parti Meclisi üyesi Canan Taşer, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP İlçe Başkanı Gökhan Demir ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem de hazır bulundu.

Özgür Özel, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Genel siyasetin yanında Bursa özelinde de mesajlar veren Genel Başkan Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözlerini hatırlattı. Son dönemde milletin efendisi olan köylülerin zor durumda olduğunu anlatan Özel, "Kendi kendine yetebilecek, dünyayı doyurabilecek bu ülkede çiftçiler mağdur edildi. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovalarının en önemli geçimlerden olan domates 2 liraya düşünce üzülmüştük. Bugün 1.75 liraya üreticiden domatesi alıyorlar. Bostanlar kavun ve karpuz dolu. 2 liraya karpuzu, 4 liraya kavunu yine de alan yok. Buradan bir müjde vereceğim. Kavun ve karpuz üreticilerine sesleniyorum. Hiç korkmayın. Mustafa Başkan ile konuştuk. Sözü aldık. Tarlada bir tek kavun ve karpuz bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız hepsini alıyor. Hem kavun-karpuz üreticisini mağdur halde bırakmayacağız hem de sıcak yaz günlerinde kavuna karpuza ulaşamayan ailelerin mağduriyetini gidereceğiz. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bozbey'e, teşekkür ediyoruz bu halkçı belediye başkanımıza. Seçim öncesi 'Yaparsa Bozbey yapar' deniyordu. Şimdi kavun ve karpuz tarlada kaldı. Bostanı Bozbey kaldırıyor. Yaparsa Bozbey yapar" dedi.

"Başkanlarımızın yüzünü öne eğdirmeyiz"

Vatandaşa hizmet etmenin kolay olmadığını dile getiren Özgür Özel, belediyelerin zor şartlarda ve büyük borçlarla devralındığını söyledi. SGK borçlarının belediyelere giden İller Bankası ödeneğinden kesilmesi konusuna da değinen Özel, "Hangi görüşte olursa olsun 'madem benim partim seçimi kazanamadı, hepsine ceza veriyorum. Parayı kesiyorum' deniliyor. Yani yemeği onlar yedi, hesabı şimdi 'siz ödeyeceksiniz' deniliyor. 'Hem bu dönemi ödeyeceksiniz hem geçmişi temizleyeceksiniz' denmek isteniyor. Hizmetin aksaması, vatandaşın CHP'ye oy verdiğine pişman olması amaçlanıyor. Çok beklersin, çok beklersin, çok beklersin. 'Parayı yollamayayım, çöpleri toplamasınlar, hizmet yapamasınlar' deniyor. Biz buraya mazeret üretmeye gelmedik. İcap ederse hepimiz çıkarız, çöpleri elimizle toplarız ama yine de başkanlarımızın yüzünü öne eğdirmeyiz. Kim veriyor bu akılları bilmiyorum. Bu bir mali darbe girişimidir. Milletin seçtiklerini hizmet edemez noktaya getirmek, geçmişten gelen borçları faiziyle tahsilata koymak, hizmet ettirmemek, milleti yönetilmeyen belediyeye mahküm etmeye çalışmak mali darbe girişimidir. Bu milletin seçtiklerine darbe yapmaya kalkmayın. Bu milletin seçtiklerine, millet sahip çıkacak" diye konuştu.

Konuşmanın sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e günün anısına 16 sırt numaralı Mustafakemalpaşaspor forması hediye edildi. Genel Başkan Özgür Özel daha sonra 'Başkan Bozbey Burada' otobüsünü ziyaret ederek Başkan Mustafa Bozbey'den proje hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel: 'Yaparsa Bozbey yapar' - Son Dakika

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