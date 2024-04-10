CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.
CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in telefonla arayarak Sezer ve önceki CHP Genel Başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüştü. Özel, görüşmelerinde, önceki genel başkanların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve iyi dileklerini iletti. Özel, ayrıca 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı."
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Necdet Sezer ve önceki CHP Genel Başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mücadele, teröristlerin tamamen etkisiz hale getirilene kadar devam edecek.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Xi, Rusya Devlet Başkanı Putin'e selamlarını iletti ve diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü kutlamalarının önemine değindi. Lavrov ise Xi'nin liderliğini takdir etti ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çaba göstereceklerini belirtti.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programa ilçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?