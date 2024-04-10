CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Necdet Sezer ve önceki CHP Genel Başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Xi, Rusya Devlet Başkanı Putin'e selamlarını iletti ve diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü kutlamalarının önemine değindi. Lavrov ise Xi'nin liderliğini takdir etti ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çaba göstereceklerini belirtti.