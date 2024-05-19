CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'e yürüdü - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'e yürüdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir\'e yürüdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katılarak Anıtkabir'e yürüdü. Özel, burada yaptığı konuşmada, partisinin değişim sloganıyla genç ve dinamik kadrolarla yola çıktığını ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıktıklarını vurguladı. Özel, Atatürk'e hitaben, partiyi iktidar yapacaklarını ve ilkelerini ayakta tutacaklarını söyledi.

19.05.2024 13:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin gençlik kolları tarafından düzenlenen "Büyük Gençlik Yürüyüşü" kapsamında Anıtkabir'e yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Gençlik Kolları tarafından "Büyük Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Güvenpark'ta CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, kortej halinde Gençlik Caddesi'nden Anıtkabir'e yürüdü.

Korteje, CHP Genel Başkanı Özel'in yanı sıra, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, gençlik kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Güzergah boyunca vatandaşlar da balkonlarından alkış ve bayraklarla korteje destek verdi.

Anıtkabir girişinde parti otobüsünün üzerinden yürüyüşe katılanlara hitap eden Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci parti olmanın verdiği gururla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktıklarını kaydetti.

Kendisine elde ettikleri başarının sıklıkla sorulduğunu belirten Özel, kongreden değişim sloganıyla, genç, dinamik kadrolarla, çok sayıda genç ve kadınla birlikte yetkiyi alarak yola çıktıklarını dile getirdi.

Parti Meclisinin yaş ortalamasının 43, Merkez Yönetim Kurulunun yaş ortalamasının 46 olduğuna dikkati çeken Özel, "Sarayın yaptığı görevlendirmede 17 erkek bakan, sadece 1 tek kadın bakan varken, o da aileden sorumlu bakanken, yani kadınlara mesaj, 'sen ancak aileden anlarsın, çocuktan anlarsın, yaşlına bakmaktan anlarsın, dış politika, içişleri, tarım, kültür-sanat senin işin değil' diyen anlayışa karşı Cumhuriyet Halk Partisinin Merkez Yönetim Kurulundaki 18 bakanın 9'u kadın, 9'u erkektir. İşte biz bu ekiple oturup tartıştık." diye konuştu.

"Onun için Cumhuriyet dimdik ayaktadır"

Özel, Atatürk'ün kendilerine bıraktığı üç anahtarla kilitleri açtıklarını aktardı.

İlk kilidi bilime, doğru yönetime inancın açtığını vurgulayan Özel, ikinci kilidi partide çok sayıda kadın siyasetçiye yer vererek açtıklarını paylaştı.

Üçüncü kilidi ise gençlerle açtıklarına işaret eden Özel, " Türkiye Cumhuriyeti'ni Gazi Mustafa Kemal gençlere emanet etti. İşte bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti 105 yıl önce bugün başlayan ilk adımla önce kurtuluş mücadelesini, sonra kuruluş mücadelesini vermiş, çok kısa sürede bütün sorunlarını teker teker aşarak, zor günleri geride bırakmış ve şahlanışa başlamıştır. İşte 105 yıl sonra bugün bir kez daha onun emanetine, onun güvendikleri gençler sahip çıkmaktadır. Onun için Cumhuriyet dimdik ayaktadır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Atatürk'e hitaben, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya böyle geleceğiz. Bir daha geleceğiz, hep birlikte geleceğiz ve söz veriyoruz. Buraya partinizi iktidar yapmış olarak geleceğiz. Gençler bugün 47 yıl sonra Ata'nın huzurunda ilk kez birinci parti olarak geldik. Şimdi onun Samsun'a çıkışının 105'inci yılında, ona şöyle sesleniyoruz; Atam, sana söz biz buraya partini iktidar yapmış, ilkelerini iktidar yapmış, aydınlanma ateşini yeniden yakmış olarak gelecek seçimden sonra milyonlarla geleceğiz."

Özel, konuşmasının ardından beraberindekilerle Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Anıtkabir'in merdivenlerini çıkan Özel, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren Özel, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'e yürüdü - Son Dakika

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