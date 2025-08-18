CHP Genel Başkanı Özgür Özel Aydın\'da Miting Düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisi CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasının ardından Aydın'da düzenlediği mitingde, "Millet iradesini geri istiyor" dedi. Miting öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına "İmar rantına geçit yok" yazılı pankart asılması ise dikkat çekti.

Aydın'da akşam saat 20.00'de düzenlenen miting öncesi konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, partiden istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ithafen "Aramızda yolunu kaybedenler var" dedi. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ise kalabalığa tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mektubu okudu.

Konuşmasına Aydın'la kucaklaşmaya geldiğini ifade ederek başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk'ün Nazilli'de kurmuş olduğu basma fabrikasını Adalet ve Kalkınma Partisi kapattı. Erdoğan ile o günden bu yana Aydınlıların görülmedik bir hesabı var. Her seçimde Aydın, Erdoğan'dan, AK Parti'den bunun hesabını sorar. Ama Aydın'ın iradesine kafa tutacak kimse yoktur. O nedenle Aydın, CHP'nin gönderdiği adayı seçer. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın'ı alamayanlar, Aydın'ın iradesini gasp etmeye kalktılar. ve partilerinin kuruluş yıldönümünde büyük bir umutla güya CHP'yi demoralize edecek, kendilerine moral verecek, güya psikolojik üstünlüğü ele geçirecekler, bir CHP'li büyükşehir belediye başkanını partilerini katmaya çalıştılar. Bu moral AK Parti'yi ayağa kaldırır mı acaba, bu olay CHP'nin enerjisini düşürür mu diye sordular. Ben de 'Türkiye'ye Aydın'ı Aydın'dan göstereceğiz' diyerek o dakika buraya gelme kararı aldım. Buradaki görüntü ortada. Aydın'ın iradesi bizdedir. Aydın'ın iradesi bu meydandadır. Bu meydan milletin meydanıdır" dedi.

'Özlem istifa' sloganlarının atıldığı mitingde AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da seslenen Özel, "Millet emanetini geri çağırıyor. Emaneti geri istiyor. Bir siyasi yankesicilikle karşı karşıyayız. Siyasi kapkaç olayı ile karsı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde eline klasörler alan Özel, klasörlerin içinde 4 gün önce partisinden istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ait soruşturma dosyalarının olduğunu ve Çerçioğlu'nun korkutulduğunu ileri sürdü. Çerçioğlu'nun partisinden istifa etmesini sert bir dille eleştiren Özel, "Aydın'ın iradesini bekleyin. Hesap soracağız. Tüm belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Miting öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına "İmar rantına geçit yok" yazılı pankart asılması ise dikkat çekti. - AYDIN