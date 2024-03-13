CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bayındır'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bayındır'da vatandaşlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bayındır\'da vatandaşlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayındır ilçesinde düzenlenen bir dizi program kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, Bayındır'ı en güzel günlerine taşımak için çalışacaklarını belirtti.

13.03.2024 15:47  Güncelleme: 16:09
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İzmir'in Bayındır ilçesinde bir dizi program kapsamında vatandaşlarla buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hep beraber inşallah Bayındırımızı en güzel günlerine kavuşturacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program yapmak için geldiği İzmir'de programlarını sürdürmeye devam ediyor. Ödemiş ve Tire'nin ardından Bayındır'da da vatandaşlarla buluşan Özel, Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu'yu halka tanıtarak, "Davut Başkan'ın Bayındır'daki emeğini biliyoruz. Kendisi Şoförler Nakliyeciler Odası Başkanı, Taşıma Kooperatifi Başkanı, İzmir Esnaf Sanatkarlar Odası yönetiminde ve partimizin evladı. Bizim kendisine özellikle bu süreçte Bayındır Belediyesini almak Bayındır'da halkçı belediyecilik yapmak Atatürk'ün kurduğu partiyi Bayındır'da iktidar yapma görevi verdik" dedi.

"Köylünün, çiftçinin derdini biliyoruz"

Bayındır'ı en güzel günlerine taşımak isteklerini dile getiren Özgür Özel, "Ramazan ayı mübarek ay, oruçlarınızı Allah kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Bayındır deyince çiçek kooperatifi akla geliyor. Kooperatifçilik deyince Karaoğlan Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi akla geliyor. Ama bu çiçek kooperatifine en büyük destek deyince öncelikle bir Aziz Kocaoğlu'na bir selam yollayalım. Ardından Tunç Soyer Başkanımıza bir selam yollayalım. Tunç Başkanın Bayındır'a kurduğu süt fabrikası başkalarının eline bakmaktan İzmir Büyükşehir eliyle ürünlerinizin değerlendirilmesini sağlıyor. Çok önem veriyoruz. Cemil Başkan kırsal politikalarda, hayvancılıkla, özellikle sütçülükle uğraşanlara katkı sağlamak için heyecanlanıyor. Davut Başkan'la, Cemil Başkan el ele çiftçimize, besicimize, hayvancımıza, sütçümüze sahip çıkacak söz veriyoruz. Biz; çiftçinin, çiçekçilikle, hayvancılıkla uğraşanların derdini, çilesini biliyoruz. Aslında bu dönem bütün dünyanın köylülere, çiftçilere sahip çıktığı bir dönem" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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