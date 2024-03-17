CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediye başkanlarımız mezhep, etnik köken ayrımı yapmadan hizmet yapıyor

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediye başkanlarımız kimsenin mezhebine bakmadan, Alevi demeden, Sünni demeden, mezhep ayırmadan, etnik kökenine bakmadan, Türk mü, Arap mı, Kürt mü, Laz mı, Çerkez mi, ne olduğuna bakmadan eşit hizmet yapıyorlar" dedi.

Özel, Adana'da ASKİ Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Özel yaptığı konuşmada, "İki hafta sonra bu saatlerde sandıklar açılmaya, sonuçlar gelmeye başlamış olacak. Bu dakikalarda kurallar gereğince Adana Büyükşehir'in oyları sayılıyor ve Zeydan Karalar bir kez daha Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Geride 16 ilçe belediyesi var. 16 belediyede de çok iddialı adaylarımız var. Bu adaylarımızdan üç tanesi kilit, Fadime Geçioğlu Karahisalı'da, Sudiye Gizem Aksoylu Kozan'da ve Oya Tekin Seyhan'da. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Adana'ya üç tane Cumhuriyet kadınını, üç tane Atatürk'ün kızını Adanalı kadınlara ve kadın haklarına saygılı bütün erkeklere emanet ediyorum. Lisedeki Cumhuriyet Halk Partililer, bunlar çok heyecanlı, gün sayıyorlar. 18 yaşını doldurup Atatürk'ün partisine üye olmak istiyorlar. Liselerde büyük bir mücadele veriyorlar. Onları yürekten alkışlıyoruz" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Kalabalık güzel mitingler yaptık. Ceyhan'da ve Seyhan'da muhteşem mitingler yaptık. Orada da ifade ettim. Belediye başkanlarımız kimsenin mezhebine bakmadan. Alevi demeden, Sünni demeden. mezhep ayırmadan, etnik kökenine bakmadan, Türk mü, Arap mı, Kürt mü, Laz mı, Çerkez mi, ne olduğuna bakmadan eşit hizmet yapıyorlar. Ceyhan'da da, Çukurova'da da, diğer 15 ilçemizde de, büyükşehirde de insan ayırmayan halkçı belediyelerimizin kapısı ardına kadar herkese açıktır."

Özel, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tek tek tanıttı. - ADANA