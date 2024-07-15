CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için dersler unutulmamalı'

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum."