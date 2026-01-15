CHP Genel Başkanı Özel: "İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu il oldu" - Son Dakika
15.01.2026 00:07  Güncelleme: 00:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta düzenlenen mitingde İstanbul'daki ulaşım projeleri ve sosyal destekler hakkında bilgi verdi. Mitinge katılanlara teşekkür eden Özel, metro inşaatlarının hızla devam ettiğini ve önemli açılışların yapılacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitinge Özel'in yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Partililere seslenen Özel, "Beşiktaş'ımızın güzel insanları, bu saatte herkesin evinde, barkında olması beklenir. Burada olanlar, bir de yüreği burada olanlar var. Bu meydanda olanları ve gönlü bu meydanda olup bu meydana gelemeyenleri saygı ile selamlıyoruz" dedi.

Özel, "10 metronun 10'unu da biz harekete geçirdik. 3 tanesi bu yıl içerisinde açılıyor. 7 tanesinin inşaatı devam ediyor. Bitenlere test sürüşüne ben gidiyorum. Üçü açıldı. Birini Ekrem Başkan ile ben açmıştım. 3'ünü bu sene açıyoruz. 4 tanesinin de inşaatı gelecek sene devam edecek. Duran bir metro yok. Şu anda açıkça söylüyorum. Önümüzdeki günlerde metro açılışına başvurduk, Guinness Rekorlar Kitabını getiriyoruz. İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu, bir günde en çok metro ilerlemesi yapan il oldu. Rekorlar kitabına geçiyoruz. Beşiktaş'ta ulaşımı kolaylaştırmak için Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını ve Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı'nı açtık. Karanfilköy'de 60 yıllık mülkiyet sorununu çözdük, hak sahiplerini depreme dayanıklı evlerine kavuşturmak için adım attık. Kabataş Transfer Merkezi'ni açtık. Bebek ve Kuruçeşme sahillerini yeniledik, güçlendirdik, parklarımızı yeniledik. Beşiktaş'ın altyapı sorunlarını çözdük. Çocuklarımıza, gençlerimize, annelerimize çok büyük sosyal destekler verdik. Bütün bunları aziz milletimizin emrine amade olduğumuz için yaptık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Beşiktaş, Politika, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
