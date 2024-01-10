CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi İmamı Galip Usta ile telefonla görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta ile telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta'ya acil şifalar dileyerek, dayanışma duygularını iletti.