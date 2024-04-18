Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün beka sorunu her 4 gençten üçünün bavulları zihninde toplamış olmasıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu'nca düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Özel, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte CHP'nin birinci parti olduğunu, seçim sonrası katıldığı ilk programda gençlerle bir araya gelmesinin kendisi açısından çok değerli olduğunu kaydetti.

"Seçmenin mesajını alırsan doğru yaparsın, almazsan tükenme sürecin başlar"

Özel, CHP'de bir değişim süreci yaşandığını, her seçim sonuçlarının siyasilere yazılan bir mektup olduğunu ve bu mektupla siyasilere bir mesaj verildiğini ifade ederek, "O mesajı doğru okuyanların siyasette iyiye gittiğini, okuyamayanların da kötüye gittiğini adımın Özgür olduğu kadar inanarak savunan birisiyim. Seçmenin mesajını alırsan doğru yaparsın. Almazsan tükenme sürecin başlar" diye konuştu.

"Siyasetin başarı kapısı bizim partiye kapalıydı"

"Siyasetin başarı kapısı bizim partiye kapalıydı" diyen Özel, "Başımızın üstünde yüzde 25'lik bir cam tavan vardı. Kıramıyorduk, kıramayacağız diye artık zıplamıyorduk. O devasa siyaset kalesinin kapalı başarı kalesinin 3 anahtarı vardı. Tarihten mirastı, emanetti. O 3 anahtarı 3 deliğe soktuk ve teker teker çevirdik. Siyasetin başarı kapısı açıldı" dedi.

"Bugün beka sorunu her 4 gençten üçünün bavulları zihninde toplamış olmasıdır"

"Bugün beka sorunu her 4 gençten üçünün bavulları zihninde toplamış olmasıdır" diyen Özel, "En kötüsü yüzde 62, en yükseği yüzde 78 olmak üzere 5'ten fazla ankette gençler imkanım olursa yurtdışına gitmek, oraya yerleşmek ve orada yaşamak istiyorum diyor. Bu ülkenin yetişmiş, iyi eğitim almış ya da hak ettiği halde o fırsat eşitliğinden yararlanamamış pırıl pırıl gençleri, maalesef dünyanın başka ülkelerine gidiyor. Beka sorunu dünyanın başka ülkelerinin Türkiye üzerinde hesap yapması değildir. Plan yapması değildir. Hayal kurması değildir. O hayalleri geri püskürtmesini bildik ve biliriz. Bir ülkenin gerçek sorunu, o ülkenin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır. İşte biz bu seçimlerde hiç olmazsa bir seçim daha, geleceğini dünyanın başka yerlerinde değil bu ülkede aramak üzere ya da gitse bile dönmeyi düşünerek, gönlünü hiç olmazsa burada bırakarak, gençlere bu ülkede hayal kurmaları için birlikte bir şey yapmayı teklif ettik ve onları çağırdık" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA