CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanlığı\'nda basın açıklaması yaptı

Politika

Eskişehir'de CHP İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak basın açıklaması düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ı hedef alarak, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin siyasi tercihine bakmaksızın hizmet verirler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir takım programlar için bugün sabah saatlerinde Eskişehir'e geldi. 'Annelerimize ve kadınlarımıza saygı ve şükran anıtı' açılışının ardından CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na gelen Özel, basın açıklaması yaptı. CHP'li belediye başkan adaylarına 'Eşitlik' taahhütnamesi imzalatan Özel yaptığı açıklamada, "Başta kadın, erkek, cinsiyet eşitliği olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler" dedi.

"Belge tüm kesimlerin belediye hizmetlerinin eşit yararlanması ilkesinden hareket ediyor"

Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı binasında konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dün ilk imzasını sembolik olarak birlikte Bilecik belediye başkan adayımız Melek Mızrak Subaşı'yla birlikte attığımız bir politika belgemiz var. Biraz önce Eskişehir'deki tüm belediye başkanlarımız ve belediye başkan adaylarımız o belgeye imzayı attılar. Belge toplumun tüm kesimlerine belediye hizmetlerinden eşit yararlanması ilkesinden hareket ediyor. Politikalarını, projelerini, bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde oluşturacaklarını söylüyor. Kadın ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli bir şekilde katılımlarının sağlanacağını söylüyor ve diğer yandan da bu belgeyi imzalayan belediye başkanlarımız yaptıkları tüm hizmetlerde, yaptıkları tüm icraatlarda kadın erkek eşitliğini ve eşit temsili kadınla erkeğin toplumda birlikte olmasını gözeterek politikalar üretecekler" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin siyasi tercihine bakmaksızın hizmet verirler"

Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal'ı hedef alan Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Son günlerde maalesef CHP belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde bazı çevreler bir seçim sırası, seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler. Bu elimizde görmüş olduğunuz malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı. Bir kelimesi bile değişmedi. Ancak içinde toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanması var. Buradan bir kez daha altını kalın kalın çizeriz, bugün olduğu için de mor şekilde altını çiziyoruz. Kalın bir mor kalemle çiziyoruz. Başta kadın, erkek, cinsiyet eşitliği olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler. Bunu imza altına alan, taahhüt altına alan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." - ESKİŞEHİR