CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel merkezde ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel merkezde ağırlayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Özel, görüşmenin aynı heyetlerle yapılacağını belirtti ve herhangi bir müzakereye gerek olmadığını ifade etti. Ayrıca, erken seçim konusunda da Özel, CHP'nin 127 milletvekiliyle erken seçim kararını alabilecek güçte olmadığını söyledi.

06.06.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "11 Haziran'da saat 16.00'da Cumhurbaşkanını genel merkezimizde ağırlayacağız. Aynı heyetlerle görüşme gerçekleşecek" dedi.

CHP lideri Özgür, CHP Genel Merkezi'nde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ağırladı. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iade-i ziyaretinin 11 Haziran Salı günü gerçekleşeceğini söyledi. Özel, "11 Haziran'da saat 16.00'da Cumhurbaşkanını genel merkezimizde ağırlayacağız. Aynı heyetlerle görüşme gerçekleşecek. İki siyasi partinin genel başkanı nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Cumhurbaşkanını ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Ben CHP'nin 127 milletvekili ile erken seçim kararını alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim"

Erken seçim hakkında da açıklamalarda bulunan Özel, "Ben durduğum yerdeyim. 31 Mart seçimlerinde seçmenin karşısına çıktığımızda çok net olarak şunu söyledik; 'Biz sizin sesinizi duyuyoruz ve duyuracağız. Siz de sesinizi duyurmak istiyorsanız bu seçimde size 10 bin lira emekli maaşını reva görenlere, asgari ücrete zam yapamamayı düşünenlere, 1 milyon öğretmen atamayanlara, gençlerin umutlarını kıranlara, işçilere hak ettiğini vermeyenlere sesinizi duyurun' dedik. Bunun bir genel seçim olmadığını söyledik. Ben 31 Mart günü de söyledim, bugün de söylüyorum. 31 Mart seçim sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra birinci parti yaptı. O günden bugüne de hiçbir anket yok ki CHP birinci parti olmasın ve AK Parti ile arasındaki farkı seçim akşamından daha çok açmasın. Hal böyle olduğunda bizim net olarak söylediğimiz şudur; biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Ben CHP'nin 127 milletvekili ile erken seçim kararını alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim. CHP erken seçim istemez mi? Evet ister. Ama erken seçimin yapılabilmesi için bunun milletin gündemi olması ve vatandaşın istemesi lazım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel merkezde ağırlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 15:03:02. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel merkezde ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement