CHP Genel Başkanı Özgür Özel: DEM Parti\'nin stratejisi bize kaybettirmek üzerine

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, " DEM Parti'nin izlediği stratejide sözcüleri tarafından da yalanlanmamış, AK Parti ile 1 Nisan sonrasına yönelik kayyum atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Özel, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

"HDP hiçbir talebi olmaksızın AK Partiye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu"

Özel, 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri arasında bir fark olduğunu belirterek, "Bir önceki seçimde HDP hiçbir talebi olmaksızın AK Partiye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü AK Parti'ye değil, biraz da muhalefete gösterme talebinde" diye konuştu.

"DEM Parti'nin bize kaybettirme stratejisi var"

DEM Parti'nin izlediği stratejiye değinen Özel, şunları kaydetti:

"DEM Parti'nin izlediği stratejide sözcüleri tarafından da yalanlanmamış, AK Parti ile 1 Nisan sonrasına yönelik kayyum atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var" ifadesini kullandı.

"Seçmenin reflekslerinde bir değişiklik yok"

İyi Parti ve 6'lı masadaki diğer ittifak ortaklarıyla iş birliği yapmak için çaba sarf ettiklerini ama olumsuz sonuç alındığını kaydeden Özel, "O yüzden baktığınızda şartlar çok lehimize değil gibi görünüyor. Ama diğer yandan seçmende bir değişiklik yok. Seçmenin reflekslerinde bir değişiklik yok. Başarısını bize yaşatan seçmenin saraya itirazı devam ediyor. Bahçeli'ye itirazı devam ediyor, kent suçlarına itirazı devam ediyor, israfa itirazı devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Göreve geldiği 5 Kasım 2023 tarihini işaret eden Özel, bu tarihte ortadan kalkmış bir ittifak kapasitesi olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Protokol yüzünden DEM seçmeni 'biz soylu'dan kaçarken zafer'e mi tutulduk' diyordu. Diğerleri de malum çok sert bir şekilde bizi eleştiriyorlar. Ben beyaz çiçeği aldım gittim ama ittifak yapmaya razı edemedim, eski ortakları. Elimden geleni yaptım. Ama özenli bir dil kullanmaya ve muhalefete muhalefet etmemeye devam edeceğiz."

"Lütfü bey ile devam ediyoruz"

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş ile aralarında geçen sohbete değinen Özel, şunları kaydetti:

"Lütfü Savaş'a şunu dedim; sizi dışarıda bırakmayacak bir formüle ihtiyacımız var. Çünkü Lütfü Savaş'ın anket kırılımlarında AKP ve MHP seçmeninden çok ciddi oy alıyor. Bu bütün anketlerde böyle. Biz zaten oranın sosyolojisi ile kendi oyumuzu almaya çalışırsak yüzde 25 oy alıyoruz. Bir ara şöyle bir şey oldu; Lütfü Savaş'sız da olmayacak. Lütfü Savaş ile de olmayabilir. Bir formül bulalım, bu formül üzerinde çalıştık ve gece bir kez daha oturduk, tam bir saat sürdü. Lütfü bey ile görüştük, şuna karar verdik; Lütfü bey ile devam ediyoruz."

Lütfü Savaş'ın AK Parti karşısında en güçlü bir seçenek olduğunu dile getiren Özel, "Önümüzdeki günlerde Hatay'da kent uzlaşısı sağlayacak temasları da yaptık. Benim gördüğüme göre hiçbir şey olmasa bile seçimde kafa kafayayız. ya önde ya geride çıkıyoruz ama ben Hatay'ın AK Parti'ye muhalif yüzde 16-17 kararsız, yüzde 10-12 de diğer partilerde olan tip, DEM ve diğer partilerde olan oylarını sandığa giderken bize kazandıracağını düşünüyorum. Ama bu sefer tek başına Savaş'ın, CHP'nin değil, Hatay'ın kazanımı olacak" açıklamalarında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüşeceklerini belirten Özel, Filistin'de yakınlarını kaybeden ailelerle görüşeceklerini ve dünyaya çağrıda bulunacaklarını aktardı. - ANKARA