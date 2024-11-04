CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kayyum Tepkisi

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, bu sabah Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesine kayyum atanmasına tepki göstererek "söz bitmek üzeredir" ifadelerini kullandı.

Kayyum kararlarını darbe olarak nitelendiren Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Türkiye'de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır." - ANKARA