CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için başsağlığı diledi.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "İstanbul Bakırköy'de bir trafik kazasına müdahale sırasında otobüsün çarpması sonucu şehit olan polis memurumuz Ogün Yürümez'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.
Son Dakika › Politika › CHP Lideri'nden Şehit Polise Taziye - Son Dakika
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