Özgür Özel'den Şehit Üsteğmen Ayar için Başsağlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmenimiz Ömer Fatih Ayar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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