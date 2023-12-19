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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti olayına tepki - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti olayına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan Atatürk rozeti olayına tepki göstererek, tarikat ve cemaatlere izin verilmesinin sonuçlarını hatırlattı ve 15 Temmuz'dan ders alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Tuzla Piyade Okulu\'ndaki Atatürk rozeti olayına tepki
19.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:17
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CHP Genel Başkanı Özel: 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım töreninde yaşanan olaya ilişkin, "Siz bu tarikat ve cemaatlere Atatürk'ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar, Atatürk'ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler. Siz, 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız?" dedi.

Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım töreninde yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden 3 teğmen ve onlara itiraz eden 4 arkadaşı arasında geçenleri dikkatle takip ettiğini belirtti. Özel, "Bir soruşturma açıldığını duymuştum ve meseleyi o günden beri yakından takip ediyorum. Öğrendim ki 7'si birden amirleri ile birlikte açığa alınmışlar. Yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e düşmüş" diye konuştu.

'AVUKATLIĞINI YAPMAK SİZE Mİ DÜŞTÜ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuya ilişkin, "Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor" açıklaması yaptığını belirten Özel, "Ne fotoğrafı? Niye söylemiyorsun, 'Atatürk fotoğrafını' diye de sadece 'fotoğrafı' diyorsun. 'Toplu iğne olmadığı için takmayan' savunmasını yapmak, avukatlığını yapmak size mi düştü? Onlara itiraz eden 4 teğmen, Atatürk'ün ocağında, Atatürk'ün resmini yakasını takmayan tarikatçılara itiraz ediyor. Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa onu herkes bilir ve o ihtiyaç hemen giderilir. Onların ne niyette oldukları, niye takmadıkları ve esas olarak neyi amaçladıklarını elbette biliyorlar. İşin daha pis kokan tarafı da ne biliyor musunuz? Bu açıklamadan 4-5 gün önce Yeni Şafak gazetesi, 'teğmenler cuntası' diye haber yaparak, yakalarına Atatürk resmi takmayanları değil de onlara tepki gösterenleri 'cunta' diye yaftalayarak, FETÖ taktiklerine başvurmuş ve bugün ortaya çıkacak olan bu haberlerin psikolojik altyapısını hazırlamıştı. Tam da sorun burada işte. Siz bu tarikat ve cemaatlere Atatürk'ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar, Atatürk'ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler. Siz, 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil; Atatürk'ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk'e husumet duyanlar, Atatürk'ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Sonra ne oldu? Hepiniz apar topar Atatürk fotoğraflarına sarıldınız" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti olayına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti olayına tepki - Son Dakika
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