CHP Genel Başkanı Özgür Özel Denizli'ye Geliyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Denizli'ye Geliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Denizli\'ye Geliyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan Cuma günü saat 10.30'da Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşacağını duyurdu.

25.04.2024 12:58  Güncelleme: 13:01
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan Cuma günü saat 10.30'da Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşacağını ifade ederek bu özel programa tüm hemşehrilerini davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere 26 Nisan Cuma günü Denizli'de yurttaşlar ile bir araya gelecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Başkan Özel'in 26 Nisan Cuma günü saat 10.30'da Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Delikliçınar Meydanı'nda Denizli halkı ile buluşacağını müjdeledi. Başkan Çavuşoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Türkiye değişiminin mimarı Denizli'de bizlerle birlikte olacak. Sizleri 26 Nisan saat 10.30'da Denizli Büyükşehir Belediyesi önü Çınar Meydanı'na bekliyorum. Sizlerle birlikte güzel günleri ve güzel Denizli'yi beraber oluşturmak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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