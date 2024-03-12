CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Döviz kurunun çözümü AR-GE ve inovasyonda

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, döviz kurunun Türkiye'de geçinmek zorunda olanlar için çok yüksek seviyede bulunduğunu ama dünyaya mal satan ve istihdam yaratmak zorunda olan ihracatçılar için olması gerektiğinin altında yer aldığını belirterek, bunun çözümünün AR-GE yatırımlarıyla, inovasyonla ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmekten geçtiğini söyledi.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen ve TOBB'a bağlı meslek örgütlerinin başkan ve yönetim kurullarının katıldığı İzmir İş Dünyası Buluşması'na katılan Özel, konuşmasına toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni başkan adayları Cemil Tugay ve diğer başkan adaylarıyla birlikte geldiklerini, motivasyonu yüksek bir ekip olduklarını belirterek başladı.

Görevi 1 Nisan'da devredecek Tunç Soyer'in şahsında tüm geçmiş yöneticilere emekleri ve gelecekte kente yapacakları katkılar için teşekkür eden Özel, Türkiye ekonomisinin geçmişi ve bugününe ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

İş dünyasının krediye ulaşmakta güçlük çektiğini, yatırımlar için uygun ucuz finansman sağlanması gerektiğini dile getiren Özel, pandemi sürecinde tüm dünyayla birlikte artan enflasyonun yanlış faiz politikaları nedeniyle düşürülemediği değerlendirmesinde bulundu.

AB Yeşil Mutabakatı ilkelerinin getirdiği riskler

Özgür Özel, Türkiye'de gıda enflasyonunun yüksek olmasının tarımsal desteklemelerin yetersiz kalmasından kaynaklandığını, aynı zamanda acil sanayi politikası geliştirilmesine de ihtiyaç olduğunu savundu.

Bu politika belirlenirken maden alanları ve çevre ilişkisi, enerji güvenliği, sendikalaşma, ücret politikaları, mesleki ve teknik eğitim gibi konuların da ele alınması gerektiğini dile getiren Özel, AB ülkelerinde uygulanacak Yeşil Mutabakat ilkeleri ve karbon vergisinin neden olacağı risklere işaret etti.

Bu konuda belirsizliklerin bir an önce ortadan kaldırılması için TOBB'un da talebinin bulunduğunu kaydeden Özel, Fransa'nın çimento fabrikalarını çok su tüketmesi, havayı kirletmesi nedeniyle ülkesinde istemediğini, bu tesislerin Türkiye'ye kaydırıldığını iddia etti.

TL'nin değeri konusunda da tartışmalar bulunduğuna işaret eden Özel, şöyle konuştu:

"İşte tam da ülkenin sıkıştığı nokta bu. Geçinmek zorunda olan, tüketmek zorunda olan, Türkiye'de kazanan, Türkiye'de harcayan insanlar için kur çok yüksek ve arttığı her noktada insanların artık geçinmesi mümkün değil. Ama Türkiye'de üreten, dünyaya satan ve istihdam yaratmak, o insanlara maaş vermek isteyen insanlar açısından da olması gerektiğinin altında. Büyük bir açmazla karşı karşıyayız. Kur yükselirse vatandaş aç, böyle kalırsa da ihracatçı zorda, istihdam sorunu var. Nasıl çözülecek? Şüphesiz tekstil, mobilya ihracatıyla çözülmeyecek. AR-GE yatırımlarıyla ki İzmir bu konuda göz bebeği, inovasyonla çözecek. Yüksek katma değerli ürünlerle çözülecek. Bilimle, fenle çözülecek."

TOBB'un lobicilik faaliyeti

Enflasyon muhasebesiyle ilgili iş insanlarından gelen sorular üzerine de Özel, TOBB'un bu konuya geç de olsa son günlerde doğru bir yerden yaklaştığını gördüğünü, bankacılık sektörü enflasyon muhasebesi düzenlemesinden ayrı tutulurken onların kredilendirdiği reel sektörün bu uygulamaya geçmesinin vergilendirmede adaletsizliğe neden olacağını savundu.

Özel, şöyle konuştu:

"Bu yüzden enflasyon muhasebesini, finansal tabloların düzeltilmesi açısından çok doğru ve gerekli bulurken krediye yüksek maliyetle erişilen bu durağan, sıkıntılı süreçte konunun tamamen tehlikeli bir noktaya savrulduğunu, TOBB'un son günlerde bu konuda lobicilik faaliyetine girişiyor olmasını da doğru bir tespit olarak görüyoruz.

Bu kadar sıkıntının olduğu süreçte enflasyon muhasebesi, finansal tablolar için yapılmalıdır. Lehinize uygulanmalıdır. Ancak görünen odur ki parayı nereden bulacağını şaşırmış bir iktidar bankaların enflasyon muhasebesindeki bankalar lehine durumu görüp onları istisna tutmuşken onların kredilendirdikleri sizlerin enflasyon muhasebesine tabi tutulmanızın size hiç kazanmadan vergi ödeme sonucunu doğuracağını da hep birlikte görmek ve tariflemek durumundayız."

Özgür Özel, İzmir'de açıkladıkları belediye başkan adayları listesinde kadın ve genç adaylara ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "İzmir yenilikleri yapmak için, cesur adımlar atmak için çok önemli bir kent. İki yöneticiden biri kadın olacaksa, bu İzmir'e yakışacak, bu adım atılacaksa da CHP tarafından atılacak." dedi.

Diğer konuşmacılar

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kentteki iş dünyası temsilcileriyle uyumlu bir çalışma dönemi geçirdiklerini, vadettiği projelerin önemli bir kısmını tamamladığını, yeni gelecek büyükşehir belediye başkanına "kokmayan bir körfez" bıraktığını söyledi.

CHP'de yaşanan aday belirleme sürecine de değinen Soyer, "Dilerim ve umut ederim değişim sloganı ile başlayan süreç doğada olduğu gibi dönüşümle devam eder. Biz İzmir'de ektiğimiz her bir tohumun takipçisi olmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ise seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projeleri anlattı.

Programda, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de birer konuşma yaparak üyelerinin beklentilerini aktardı.