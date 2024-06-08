CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Asgari Ücret Düzeyinde Maaş Talep Ediyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Asgari Ücret Düzeyinde Maaş Talep Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Asgari Ücret Düzeyinde Maaş Talep Ediyor

Özgür Özel, İzmir programı kapsamında belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Hükümetin ülke sorunlarını çözemediğini belirten Özel, emeklilerin sesinin duyulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca asgari ücretin güncellenmesi ve küçük esnafın desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Özel, buğday ve çayda taban fiyatların güncellenmesini beklediklerini söyledi.

08.06.2024 19:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emekliye, asgari ücret düzeyinde en düşük maaş, asgari ücrete de enflasyon oranında güncelleme bekliyoruz." dedi.

Özel, İzmir programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle, basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Daha sonra Ege Belediyeler Birliği'ni ziyaret eden Özel, birliğin başkanı seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Özel, Zeyrek'in bu görevi seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "CHP sadece kıyılara sıkışmış bir görüntüden, Ege'deki bütün belediyeleri kazanan, İç Anadolu'da çok sayıda belediye kazanan ve Türkiye'nin nüfus olarak yüzde 65'inin Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği bir noktaya geldi." diye konuştu.

Hükümetin ülke sorunlarını çözemediğini, emeklilerin sesinin duyulması gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Bu konuya bir kez daha dikkat çekiyoruz. Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yapacağımız görüşmede de bu büyük ekonomik krizden çıkmanın yolunun krizin mağdurlarına daha fazla yüklenmek değil, geçmiş krizin kazananlarından biraz bir şeyler talep etmek olduğunu görmek gerekiyor. Türkiye demokratikleşse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uysa, hukuki öngörülebilirlik olsa Türkiye'ye dünyadan kalıcı yatırımlar gelecekken bugün sıcak para geliyor faizden voleyi vuruyor, tekrar gidiyor. Gün geliyor kurdan voleyi vuruyor tekrar gidiyor. Ama biz her geçen gün daha çok yoksullaşıyoruz."

Özel, haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenlerin bunu bir kez daha düşünmesini isteyerek, "Buna çok sert ve çok net bir tepki vereceğiz. Bir kez daha kimse asgari ücreti güncellememeyi düşünmesin. Asgari ücreti enflasyon artışında güncellerken, asgari ücret artışından sıkıntıya düşecek küçük esnaf, bazı KOBİ'ler ve bazı ihracatçıların da desteklenmesi için özel tedbirlerin alınması da gerekiyor. Ama yarattığınız krizin yükünü emekçilere ve emeklilere esnafa ve çiftçiye yükleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Geçinemeyenlerin sesini duyduklarını anlatan Özel, "Emekliye, asgari ücret düzeyinde en düşük maaş, asgari ücrete de enflasyon oranında güncelleme bekliyoruz. Bunları yapmayanlar bu milleti geçinemeyen hale getirirler." dedi.

Özgür Özel, buğdayda taban alım fiyatının 15 lira, çay da ise taban fiyatın 25 lira olarak güncellenmesini beklediklerini söyledi.

Özel'in Ege Belediyeler Birliği'ne gelişi sırasında üm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Üyeleri üzerinde "Emekçinin emeğin alınterinin rengi yoktur Özgür Özel" yazan bir pankart açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Asgari Ücret Düzeyinde Maaş Talep Ediyor - Son Dakika

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