CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret ve tehdit" suçundan re\'sen soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik bir soruşturma daha başlatıldı.

SAVCIYI HEDEF ALAN ÖZEL'E SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özel hakkında Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16/07/2025 tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca adı geçen şahsın bu söylemlerinden sonra Cumhuriyet Savcımızı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatılmıştır."

ÖZEL'E BİR AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ SORUŞTURMA

Daha önce Özel hakkında 5 Temmuz tarihinde partisinin MYK toplantısı sonrasındaki basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret" ve "tehdit" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

11 Temmuz'da da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında partisinin Antalya mitinginde Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.