CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in Katıldığı Miting Değerlendirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile 29 Ekim Bulvarı'nda gerçekleştirilen mitingi değerlendiren Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "29 Ekim Bulvarı'nda hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir miting gerçekleştirdik. 29 Ekim Bulvarı'nda gönüller birleşti. 31 Mart'ta ise değişim gerçekleştireceğiz. Teşekkürler Pamukkale, teşekkürler Denizli" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli'de Genel Başkan Özgür Özel'inde katılımıyla gerçekleştirdiği mitinge binlerce kişi katılım gösterdi. CHP'nin 19 ilçe adayı ve Büyükşehir adayının halka tanıtıldığı mitingi değerlendiren Denizli'nin unutulmaz bir gün yaşadığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "50 gündür sahadayız. Vatandaşımızla buluşuyoruz. Kendimizi, projelerimizi anlatıyoruz. Pamukkale'yi, Denizli'yi değiştirme amacımızı noktasından, virgülüne anlatıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada seçimin son düzlüğüne girdik. Vatandaşımızın teveccühünü sahada olduğu gibi gerçekleştirdiğimiz mitingde de gördük. Gönüllerin birleştiğini, değişime inanıldığını gördük. Bu tarih edilemeyecek kadar değerli bir duygu. Vatandaşımız bize inandı. Vatandaşlarımızın inancını boşa çıkarmayacağız" dedi.
"Değişimin temellerini 5 yıldır atıyoruz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Denizli'ye özel miting gerçekleştirmesinin önemli olduğunun altını çizen Ertemur; "CHP, 2019 yerel seçimlerinde büyük bir sıçrama yaparak Türkiye'nin önemli büyükşehirlerine bayrağını dikmişti. Denizli'de ise bu başarıya kısmen ulaşabildik. Denizli, CHP'nin kalbinde bir yara olarak kaldı. Geçen süreçte Denizli'de neyi eksik yaptığımızı düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. Değişimin temellerini 5 yıldır atıyoruz. Bunun göstergesi ve Denizli'yi ne kadar önemsediğini göstermek adına Genel Başkanımız Özgür Özel şehrimizde özel bir miting gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın coşkusu ise bize çalışmalarımızın boşa gitmediğini gösterdi. 29 Ekim Bulvarı'nda hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir miting gerçekleştirdik. Pamukkale'mizde, Denizli'mizde değişime inanan binlerce insan bir araya geldi. 29 Ekim Bulvarı'nda gönüller birleşti. 31 Mart'ta ise değişim gerçekleştireceğiz. Teşekkürler Pamukkale, teşekkürler Denizli" diye konuştu. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Katıldığı Miting Değerlendirildi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul son 5 senedir 1989 – 1994 dönemine dönmeye başladı.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Karadeniz, bakkal esnafının genel durumu hakkında bilgi aldı ve şehir esnafını her zaman öncelikli gördüklerini belirtti. Başkan Akdardağan ise birliktelikle önemli çalışmalar yapacaklarına inandıklarını ifade ederek Vali Karadeniz'e teşekkür etti. Ziyarette Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan da yer aldı.
Palandöken Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen "Ramazan Sevinci Çocuk Şenliği" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor.
CHP zulmünden kurtulmak için 31 Mart'ta İstanbul'u yeniden sahiplerine kavuşturmak gerektiğini belirten bir konuşma yapan bir siyasetçi, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yaparak, İstanbul'un yeni bir döneme gireceğini söyledi. Ayrıca, mevcut belediye başkanının göreve başlamasından sonra İstanbul'un hala sorunlarla boğuştuğunu ve akılsız belediyecilik yapıldığını iddia etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u Muradına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un 5 senelik fetret devrine son vererek şehrimizde hizmet devrini tekrar başlatacağız."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."
Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kadim şehir bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?