CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Katıldığı Miting Değerlendirildi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Katıldığı Miting Değerlendirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in Katıldığı Miting Değerlendirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile gerçekleştirilen miting Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur tarafından değerlendirildi.

24.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:28
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile 29 Ekim Bulvarı'nda gerçekleştirilen mitingi değerlendiren Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "29 Ekim Bulvarı'nda hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir miting gerçekleştirdik. 29 Ekim Bulvarı'nda gönüller birleşti. 31 Mart'ta ise değişim gerçekleştireceğiz. Teşekkürler Pamukkale, teşekkürler Denizli" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli'de Genel Başkan Özgür Özel'inde katılımıyla gerçekleştirdiği mitinge binlerce kişi katılım gösterdi. CHP'nin 19 ilçe adayı ve Büyükşehir adayının halka tanıtıldığı mitingi değerlendiren Denizli'nin unutulmaz bir gün yaşadığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "50 gündür sahadayız. Vatandaşımızla buluşuyoruz. Kendimizi, projelerimizi anlatıyoruz. Pamukkale'yi, Denizli'yi değiştirme amacımızı noktasından, virgülüne anlatıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada seçimin son düzlüğüne girdik. Vatandaşımızın teveccühünü sahada olduğu gibi gerçekleştirdiğimiz mitingde de gördük. Gönüllerin birleştiğini, değişime inanıldığını gördük. Bu tarih edilemeyecek kadar değerli bir duygu. Vatandaşımız bize inandı. Vatandaşlarımızın inancını boşa çıkarmayacağız" dedi.

"Değişimin temellerini 5 yıldır atıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Denizli'ye özel miting gerçekleştirmesinin önemli olduğunun altını çizen Ertemur; "CHP, 2019 yerel seçimlerinde büyük bir sıçrama yaparak Türkiye'nin önemli büyükşehirlerine bayrağını dikmişti. Denizli'de ise bu başarıya kısmen ulaşabildik. Denizli, CHP'nin kalbinde bir yara olarak kaldı. Geçen süreçte Denizli'de neyi eksik yaptığımızı düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. Değişimin temellerini 5 yıldır atıyoruz. Bunun göstergesi ve Denizli'yi ne kadar önemsediğini göstermek adına Genel Başkanımız Özgür Özel şehrimizde özel bir miting gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın coşkusu ise bize çalışmalarımızın boşa gitmediğini gösterdi. 29 Ekim Bulvarı'nda hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir miting gerçekleştirdik. Pamukkale'mizde, Denizli'mizde değişime inanan binlerce insan bir araya geldi. 29 Ekim Bulvarı'nda gönüller birleşti. 31 Mart'ta ise değişim gerçekleştireceğiz. Teşekkürler Pamukkale, teşekkürler Denizli" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Katıldığı Miting Değerlendirildi - Son Dakika

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