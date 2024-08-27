CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İş Bankası'nın 100. yıl dönümü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İş Bankası'nın 100. yıl dönümü resepsiyonuna katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen resepsiyona katıldı. Özel, İş Bankası'nın Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıktığını ve Türkiye'nin en büyük özel bankası olduğunu belirtti.

27.08.2024 07:32
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen resepsiyona katıldı. Özel, "Yüz yıl boyunca Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkmış, şu anda Türkiye'nin en büyük özel bankası, dünyanın sayılı bankalarından bir tanesi olan İş Bankası'nı böyle bir günde görmek gerçekten hepimiz için kıvanç vericiydi" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası, 100. yılını Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'da düzenlediği bir resepsiyonla kutladı. Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Program sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özel, "Bugün neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt kurumun yaş gününü, yüzüncü yılını kutlamaya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın on kişiyle Ankara'da kurduğu ve bugünlere ulaşmış bir kurumun yüzüncü yılındayız. Yüz yıl boyunca Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmış ve şu anda Türkiye'nin en büyük özel bankası, dünyanın sayılı bankalarından bir tanesi İş Bankası'nı böyle bir günde görmek gerçekten hepimiz için kıvanç vericiydi. Biz bu akşama önceki genel başkanlarımızla birlikte katıldık. Liyakatle yönetilmenin, torpilin değil, birilerini tanımanın değil de gerçek emeğin ve liyakatin ne demek olduğunu ve ne sonuç getireceğini merak edenler İş Bankası'na baksınlar. Bugünlere bu kadar büyük başarıyla ulaşıyorsa kurucusundan, kuruluşundan, bilimsellikten, liyakatten ve çağı yakalamaktan geliyor. Türkiye'de dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline gelebilir böyle yönetilirse. Ümit ediyorum gelecekte Türkiye böyle yönetilecek ve bu kadar başarılı olacak. Sayın Genel Başkanın bir ayrı programı var bugün akşama katılamadı. Biz önceki genel başkanlarımızla bugün bir araya geldik. Partide bir tüzük değişimi var. Onunla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor ama önceki genel başkanlarımızdan görüşlerini almak, uyarılarını almak, önerilerini almak bana düşerdi. Bunu İstanbul'da değerli üç genel başkanımızla yaptık. Ankara'ya döndüğümde Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim ve kendisinin görüş ve önerilerini alacağım. Partimizdeki birlikten beraberlikten sayın genel başkanlarımızın yönlendirmelerinden son derece mutluyuz. Böyle bir akşamı birlikte yaşadığımız için de kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İş Bankası'nın 100. yıl dönümü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İş Bankası'nın 100. yıl dönümü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika
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