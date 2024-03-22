CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İsrail\'le ticaret durdurulmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye tarafından Filistin'de bir şey yapılacaksa bu sadece iftar sofralarında mikrofonu ele alıp İsrail'i kınamakla olmaz, bir şey yapılacaksa İsrail'e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail'le yapılan ticareti durdurmakla olur." dedi.
Özel, İzmir programı kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti, üstü açık otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.
Buca Işılay Saygın Meydanı'nda gerçekleştirilen halk buluşmasında konuşan Özel, İzmir'in özgürlükler şehri olduğunu dile getirerek, "İzmir, baskıcılara, hayat biçimine karışanlara, konser ve festivalleri yasaklatanlara asla geçit vermedi, bundan sonra da vermeyecek." ifadesini kullandı.
AK Parti hükümetinin ekonomi politikalarını eleştiren Özel, ülkede emekliler başta olmak üzere birçok kesimin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.
İsrail ile ticaretin durdurulması çağrısı
Özel, daha sonra Konak Mehtap Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Konuşmasında Filistin meselesini geçmişten itibaren sahiplendiklerini anlatan Özel, şunları kaydetti:
"Aylar öncesinde Hamas örgütünün İsrail'e yaptığı saldırılara cevaben İsrail'in başlatmış olduğu devlet terörü, ramazan dinlemeden sürmekte. Elbette Türkiye tarafından Filistin'de bir şey yapılacaksa bu sadece iftar sofralarında mikrofonu ele alıp İsrail'i kınamakla olmaz, bir şey yapılacaksa İsrail'e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail'le yapılan ticareti durdurmakla olur."
Hükümetin buna rağmen İsrail'le ticareti giderek arttırdığını öne süren Özel, bu zulmün durması için söz konusu ülkeyle ticaretin mutlaka durması gerektiğini ifade etti.
Özgür Özel, Hazreti Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." öğüdünü herkesin ve özellikle kamu yöneticilerinin tutmasını ümit ettiğini belirterek şöyle devam etti:
"Bayrama kavuştuğumuzda tüm çocukların yüzünün gülebildiği, ailelerinin yarınlara umutla bakabildiği günleri ümit ederek bir kez daha ramazanınızı kutluyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. ve hepinizi 31 Mart'ta sandık başına giderek ülkenin, şehrin yönetimiyle ilgili hem vatandaşlık görevinizi yapmanızı hem de bir itirazınız varsa sesinizi hükümete, siyasete duyurabileceğiniz tek mecra olan oy kabinlerinde varsa tepkiniz, varsa talebiniz bunların hepsini hayata geçirmenizi sizlerden istirham ediyorum."
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İsrail'le ticaret durdurulmalı - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Bursa teşkilatları tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin hedef birliği olduğunu ve Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine sokmayı amaçladıklarını belirtti. Ala, ayrıca yerel yönetimlerdeki seçimlerin Türk milletinin beka savunması olduğunu vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak Bursa'da tam bir uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Esenyurt'ta Vanlılar İftar Programı'na katıldı. Yılmaz, belediyelere ayrım gözetmeden kaynak dağıtıldığını belirterek, 2002 yılında belediyelere ayrılan kaynağın 2022 yılında 270 milyar TL'ye, 2023 yılında ise yaklaşık 500 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, ayrıca AK Parti'nin Kürtlerin partisi olduğunu vurgulayarak, her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduklarını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla buluştuğu iftar programında bütün imkanlarla ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
Kilis Valiliği tarafından kentte ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğine Vali Şahin ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Şahin, konuşmasında şehitlerimizin ve gazilerimizin önemine vurgu yaparak, onların fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Atatürk'ün partisini bırakanları bir daha içeri sokmayacaklarını belirtti. Özel, ayrıca Buca'da aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa edip İYİ Parti'den aday olan Suat Nezir'e yüklenerek, partiyi bölen ve yoran kişilere yer verilmeyeceğini vurguladı.
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