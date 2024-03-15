CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail\'in Filistin\'deki güç kullanımını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in orantısız bir şekilde Filistin'de güç kullandığını belirterek, " Burdur'dan bir kez daha Filistin'deki zulmün, Filistin'deki saldırıların ve savaşın, İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Özel, Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasında, Burdur Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek seçimde Burdurluların desteğini istedi.
Burdur'da 15 belediyenin 2'sinin kendi partilerinden olduğunu belirten Özel, bu seçimde Burdur'da önemli bir başarıyı kovaladıklarını söyledi.
Özel, örgütlerinin birliğine, beraberliğine güvendiklerini dile getirerek, "Adaylarımızın yaş ortalamaları kırk beş. Yani Burdur'daki ekip benden dört yaş genç." dedi.
Burdur'da 2009 seçimlerinde Burdur Gölü için su kaynağı bulunacağı sözünün verildiğini öne süren Özel, "Halen daha bu suyu getirmediler ve göl hepimizin yüreğini yaka yaka, her gün birkaç santim daha, birkaç metre daha çekilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Özel, kente Millet Bahçesi yapılması sözünün de verildiğini anımsatarak, "Bizim milli meselelerimizden bir tanesi Salda Gölü meselesidir. Son derece gizemli, son derece önemli bir doğa harikası, Türkiye'nin en gözde doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Salda Gölü'nün bulunduğu topraklardayız. Salda Gölü'yle ilgili Yeşilova Belediye Başkanımızın verdiği mücadeleyi, Cumhuriyet Halk Partisinin tüm örgütlerinin gösterdiği çevreci ve dayanışmacı mücadeleyi bir kez daha Burdur halkının önünde gönülden alkışlıyorum." diye konuştu.
AK Parti'nin iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabildiğini bugün ise 2,5 çeyrek altın alınabildiğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:
"Buradan çağrım AK Parti'lilere, MHP'lileredir. 2 Nisan'dan itibaren acı reçete geliyor. Kemer sıkma geliyor. Nisan'dan bir gün önce, 31 Mart'ta yapacak bir şey var. Sandık, vatandaşın hükümete karne yerdiği yerdir. Madem bu kadar çalışan bir belediye başkanı var, madem bu kadar iyi hizmetler var. Burdur'u düşünen işler yapılmıştır. Gönlünüzden oyları verip bu iktidara da bir mesaj verin."
Konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını da tanıtan ve Burdur Belediyesinin 15 projesinin açılışını yapan Özel, Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programına katıldı.
-"İsrail'in yaptığı devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz"
Özel, buradaki konuşmasında, Filistin'deki akan gözyaşının ve kanın durmasını temenni ederek, İsrail Devleti'nin orantısız bir şekilde, hasta, hastane, çocuk, kadın gözetmeden yaptığı saldırılarda 32 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Ramazan ayında çatışmaların, İsrail'in saldırılarının durmasını ümit ettiğini söyleyen Özel, "Dünyada 140 ülkedeki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin liderlerine mektup yazarak bir ateşkesin sağlanması için çaba içinde olmamızı ifade etmiştim. Buradan, Burdur'dan bir kez daha Filistin'deki zulmün, Filistin'deki saldırıların ve savaşın, İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Filistin'deki güç kullanımını eleştirdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrına bastıklarını söyledi. Erdoğan, eski Türkiye'de milletin her kesiminin çeşitli mağduriyetler yaşadığını ve çoğunluğun ötekileştirildiğini belirtti. Ayrıca, Hakkarili kardeşlere 2 bin kişilik istihdam müjdesi verdi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sağlık çalışanları için hastanelerin yakınlarında açılacak kreşlerin 24 saat çalışacağını belirtti. Ayrıca, Seferihisar, Urla, Çeşme gibi bölgelerde uygun fiyatla kiralık oturabilme imkanı sağlayacaklarını da söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivil toplum, büyük bir Filistin duyarlılığı, Gazze'deki katliama, soykırıma karşı büyük bir insanlık destanı yazdı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Davutoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti ve ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Çorlu ilçesine geçen Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile görüştü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İş insanlarıyla da bir süre sohbet eden Davutoğlu, çalışmalarını aktaran yetkililerle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in Şeref Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yönetsel kabiliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Payas ilçesinde yaptığı konuşmada, enerji alanında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımlar atmak için çalıştıklarını ve daha çok çalışmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini söyledi ve Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışıyla Hatay'ı ayağa kaldıracaklarını vurguladı.
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