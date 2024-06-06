CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail\'in Nusayrat Mülteci Kampı\'ndaki saldırıyı lanetledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in, Nusayrat Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait, yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıyı lanetledi.
Sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin paylaşımda bulunan Özel, "İsrail'in, Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okuluna düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu barbarlığa karşı uluslararası toplumdan daha fazla ses yükseltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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