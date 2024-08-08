CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için çalışmaları destekliyor

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için yürütülen çalışmalar kapsamında Paris'te bulunan İstanbul Evi'nde gençlerle bir araya geldi. Özel, "Olimpiyatın beş kıtayı temsil eden halkalarını İstanbul'da, Avrupa'yla Asya'yı birleştiren Boğaz Köprüsü'nün üzerinde görmek, bir diğerinde paralimpik oyunları sembolünü görmek, Kız Kulesi'nin üzerinde olimpiyat ateşinin yandığını hayal etmek gerçekten uzak hayaller değil" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Paris'te bulunan İstanbul Evi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dün akşam İstanbul Evi'nin açılışında çok sayıda yabancı konumunda ifade ettiği üzere Türkiye'nin tanıtımı için ve Türkiye'nin olimpiyat iddiasını ortaya koymak için geçmişte de önemli çabalar oldu. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ancak bu kez gerçekten çok büyük bir ciddiyetle ve olması gerektiği gibiydi. O olimpiyatın beş kıtayı temsil eden halkalarını İstanbul'da, Avrupa'yla Asya'yı birleştiren Boğaz Köprüsü'nün üzerinde görmek, bir diğerinde paralimpik oyunları sembolünü görmek, kız kulesinin üzerinde olimpiyat ateşinin yandığını hayal etmek gerçekten uzak hayaller değil" ifadelerini kullandı.

"FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇINDA HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Özel, Filenin Sultanları'nın yarı final maçını takip edeceğini belirterek, "Bu arada biz bu akşam tabii Filenin Sultanları'nın maçında hep birlikte olacağız. Yarın Taha geliyor, daha doğrusu geldi, yarın sabah 11.00'de ilk kez mindere çıkacak. Çok büyük ümitlerimiz var. Mansur Başkan'ı voleybol maçındaki kadar heyecanlı yarın görmek isteyenler, Taha'nın maçına mutlaka gelsinler. Orada hep birlikte olacağız. Boksta madalya ümidimiz var, hep birlikte takip ediyoruz. Bütün oyuncuları yürekten destekliyoruz" dedi.