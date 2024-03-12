CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İzmir\'de büyük bir değişimi hep birlikte başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecine ilişkin, "Vallahi biz İzmir'i dinliyoruz, okuyoruz, anketler yaptırıyoruz. Taleplerine bakıyoruz ve ona göre İzmir'de büyük bir değişimi, büyük bir dönüşümü hep birlikte başlatıyoruz." dedi.
Bayraklı ilçesindeki Deprem Anıtı alanında halk buluşmasına katılan Özel, konuşmasında yağmura rağmen kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.
Yerel seçimler için İzmir'de kadın ve genç adaylara öncelik verdiklerini ifade eden Özel, şunları kaydetti:
"Birileri diyor ki 'Cumhuriyet Halk Partisi acaba İzmir'i çantada keklik mi sanıyor', 'Acaba Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'i dinlemiyor mu?' Vallahi biz İzmir'i dinliyoruz, okuyoruz, anketler yaptırıyoruz. Taleplerine bakıyoruz ve ona göre İzmir'de büyük bir değişimi, büyük bir dönüşümü hep birlikte başlatıyoruz. Geçmiş dönemlerde partimize hizmet eden tüm belediye başkanlarımız çok kıymetli, ancak İzmir'in en önemli talebi büyük bir değişim, büyük bir dönüşümden yana. Bu değişim ve dönüşümün İzmir'de iki önemli aksı var. Bunlardan bir tanesi kadınlar. Cumhuriyetin yüzüncü yılında bir kadın devriminin zamanı gelmişti. Bugüne kadar partimizde toplam 6 kadın belediye başkanımız vardı. Bugün hepsi seçilecek yerden, İzmir'in en büyük 5 ilçesinden 3'ünde, toplam 30 ilçeden 9'unda kadın adaylarımız var. Atatürk'ün kızlarını, Atatürk'ün kentine emanet ediyorum."
Özgür Özel, katılımcılardan belediye başkan adaylarına destek isteyerek, herkesin çok çalışması gerektiğini ifade etti.
Bayraklı ilçesinin 2020 yılındaki depremde yıkım yaşadığını hatırlatan Özel, adaylarının seçilmesi halinde depremzedelerin mağduriyetinin gidereceğinin sözünü verdi.
Özel, Cumhur İttifakı'nın adaylarının İzmir'deki seçim çalışmalarında, AK Parti logosu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yer vermediğini iddia etti.
Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye ittifakını başlattıklarını dile getiren Özel, İzmir'de yeniden büyük oy alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'daki halk buluşmasında konuşarak, AKP zihniyetinin yönettiği şehirlerde özgürlük olmadığını belirtti. Özel, İzmir'in CHP'liler sayesinde özgür bir kent olduğunu vurguladı. Ayrıca, İzmir'deki CHP listelerinin kadın adaylarla güçlendirildiğini ve genç adaylara da yer verildiğini söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu Ramazan'ın dünyadaki bütün masum milletlerin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerde, ittifakın beklenen başarıyı getirmediğini belirtti. Kavuncu, İstanbul'un kronikleşmiş problemlerini ulaşım, barınma, ekonomik sorunlar ve düzensiz göç olarak sıralayarak, bu konularda çözüm önerilerini detaylandırdıklarını ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un deprem ve trafik sorunlarının finansman ve toplu taşıma eksikliği nedeniyle çözülemediğini vurguladı. Kavuncu, muhalefetin birlikte hareket etmesiyle bazı şeylerin değişebileceği düşüncesiyle yapılan ittifakın başarı getirmediğini gördüklerini ve milletin menfaatine uygun bir seçim politikası izlediklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bir etkinlikte Filistin meselesine değinerek, Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğini belirtti. Özel, Filistin'e barış gelmesi ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için mücadele edeceklerini söyledi. Ayrıca, temiz siyaset diliyle hareket edeceklerini ve kutuplaşma iklimini beslemeyeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak ziyareti öncesi kent merkezinde hazırlıklar tamamlandı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, cumhurbaşkanını misafir etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yepyeni bir kent oluşturulduğunu söyledi.
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